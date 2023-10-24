Експрацівник Агентства нацбезпеки США намагався продати секретні дані Росії за криптовалюту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки США з Колорадо визнав себе винним у спробі продати Росії секретну інформацію про національну безпеку. Федеральні прокурори вимагають для нього не більш як 22 роки в'язниці. Вирок для Джаре Себастьяна Далке ухвалять у квітні 2024 року. Про це пише АР, передає УНН.
Деталі
Далке – 31-річний ветеран армії з Колорадо-Спрінгс. Він працював розробником безпеки інформаційних систем розвідувального агентства США, яке збирає та аналізує сигнали з іноземних і внутрішніх джерел для цілей розвідки та контррозвідки.
Згідно з обвинуваченням, інформація, яку Далке намагався надати Росії, включала оцінку загрози військових наступальних можливостей третьої, неназваної країни. Він також містить опис чутливих оборонних можливостей США, деякі з яких стосуються тієї самої іноземної країни.
Технічно йому загрожує довічне ув'язнення за передачу інформації агенту ФБР під прикриттям, якого, за словами прокурорів, Далке вважав російським агентом. Однак визнання відповідальності за злочин зазвичай призводить до більш м’якого покарання.
Доповнення
Далке сказав агенту, що він хотів «спричинити зміни» після того, як поставив під сумнів роль Сполучених Штатів у завданні шкоди світу, але він також сказав, що має борг у розмірі 237 тисяч доларів, згідно з судовими документами. Він також нібито сказав, що вирішив працювати з Росією, оскільки його спадщина «пов’язана з Росією».
Далке визнав себе винним під час слухання перед окружним суддею США Реймондом Муром.
Минулого року Далке заплатили 16 499 доларів у криптовалюті за фрагменти деяких документів, які він передав агенту, щоб показати, що він мав, а потім він запропонував продати решту інформації за 85 000 доларів.
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Агент наказав йому піти на центральний вокзал Денвера 28 вересня 2022 року та надіслати документи за допомогою безпечного цифрового з’єднання протягом чотирьох годин.
Далке прибув зі своїм ноутбуком і спершу скористався з’єднанням, щоб надіслати лист подяки, який відкривався та закривався російською мовою і в якому він сказав, що «з нетерпінням чекає нашої дружби та спільної вигоди». Через кілька хвилин після того, як він використав свій ноутбук для передачі всіх файлів, агенти ФБР заарештували його.