Експрацівник Агентства нацбезпеки США намагався продати секретні дані Росії за криптовалюту

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16344 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 89211 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162959 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164615 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133185 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135915 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87185 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93812 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99430 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89958 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
58%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12971 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13261 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12702 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11221 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11924 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164616 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228922 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377646 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314179 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421921 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11176 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16498 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33183 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29839 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133185 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Експрацівник Агентства нацбезпеки США намагався продати секретні дані Росії за криптовалюту

Київ • УНН

 • 186793 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки США з Колорадо визнав себе винним у спробі продати Росії секретну інформацію про національну безпеку. Федеральні прокурори вимагають для нього не більш як 22 роки в'язниці. Вирок для Джаре Себастьяна Далке ухвалять у квітні 2024 року. Про це пише АР, передає УНН.

Експрацівник Агентства нацбезпеки США намагався продати секретні дані Росії за криптовалюту

Деталі

Далке – 31-річний ветеран армії з Колорадо-Спрінгс. Він працював розробником безпеки інформаційних систем розвідувального агентства США, яке збирає та аналізує сигнали з іноземних і внутрішніх джерел для цілей розвідки та контррозвідки.

Згідно з обвинуваченням, інформація, яку Далке намагався надати Росії, включала оцінку загрози військових наступальних можливостей третьої, неназваної країни. Він також містить опис чутливих оборонних можливостей США, деякі з яких стосуються тієї самої іноземної країни.

Технічно йому загрожує довічне ув'язнення за передачу інформації агенту ФБР під прикриттям, якого, за словами прокурорів, Далке вважав російським агентом. Однак визнання відповідальності за злочин зазвичай призводить до більш м’якого покарання.

Доповнення

Далке сказав агенту, що він хотів «спричинити зміни» після того, як поставив під сумнів роль Сполучених Штатів у завданні шкоди світу, але він також сказав, що має борг у розмірі 237 тисяч доларів, згідно з судовими документами. Він також нібито сказав, що вирішив працювати з Росією, оскільки його спадщина «пов’язана з Росією».

Далке визнав себе винним під час слухання перед окружним суддею США Реймондом Муром.

Минулого року Далке заплатили 16 499 доларів у криптовалюті за фрагменти деяких документів, які він передав агенту, щоб показати, що він мав, а потім він запропонував продати решту інформації за 85 000 доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай заявив про шпигуна в Міноборони, який працював на США

Агент наказав йому піти на центральний вокзал Денвера 28 вересня 2022 року та надіслати документи за допомогою безпечного цифрового з’єднання протягом чотирьох годин.

Далке прибув зі своїм ноутбуком і спершу скористався з’єднанням, щоб надіслати лист подяки, який відкривався та закривався російською мовою і в якому він сказав, що «з нетерпінням чекає нашої дружби та спільної вигоди». Через кілька хвилин після того, як він використав свій ноутбук для передачі всіх файлів, агенти ФБР заарештували його.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37