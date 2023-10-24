Експрацівник Агентства нацбезпеки США намагався продати секретні дані Росії за криптовалюту

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Колишній співробітник Агентства національної безпеки США з Колорадо визнав себе винним у спробі продати Росії секретну інформацію про національну безпеку. Федеральні прокурори вимагають для нього не більш як 22 роки в'язниці. Вирок для Джаре Себастьяна Далке ухвалять у квітні 2024 року. Про це пише АР, передає УНН.