Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США пытался продать секретные данные России за криптовалюту

Детали

Далке – 31-летний ветеран армии из Колорадо-Спрингс. Он работал разработчиком безопасности информационных систем разведывательного агентства США, которое собирает и анализирует сигналы из иностранных и внутренних источников для целей разведки и контрразведки.

Согласно обвинению, информация, которую Далке пытался предоставить России, включала оценку угрозы военным наступательным возможностям третьей, неназванной страны. Он также содержит описание чувствительных оборонительных возможностей США, некоторые из которых касаются той самой иностранной страны.

Технически ему грозит пожизненное заключение за передачу информации агенту ФБР под прикрытием, которого, по словам прокуроров, Далке считал российским агентом. Однако признание ответственности за преступление обычно приводит к более мягкому наказанию.

Дополнение

Далке сказал агенту, что он хотел «вызвать изменения» после того, как поставил под сомнение роль Соединенных Штатов в нанесении ущерба миру, но он также сказал, что имеет долг в размере 237 тысяч долларов, согласно судебным документам. Он также якобы сказал, что решил работать с Россией, потому что его наследие «связано с Россией».

Далке признал себя виновным во время слушания перед окружным судьей США Рэймондом Муром.

В прошлом году Далке заплатили 16 499 долларов в криптовалюте за фрагменты некоторых документов, которые он передал агенту, чтобы показать, что он имел, а затем он предложил продать оставшуюся информацию за 85 000 долларов.

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Агент приказал ему пойти на центральный вокзал Денвера 28 сентября 2022 года и отправить документы с помощью безопасного цифрового соединения в течение четырех часов.

Далке прибыл со своим ноутбуком и сначала воспользовался соединением, чтобы отправить благодарственное письмо, которое открывалось и закрывалось на русском языке и в котором он сказал, что «с нетерпением ждет нашей дружбы и совместной выгоды». Через несколько минут после того, как он использовал свой ноутбук для передачи всех файлов, агенты ФБР арестовали его.