Китай заявив про шпигуна в Міноборони, який працював на США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У неділю головне шпигунське агентство Китаю повідомило про затримання китайця, який працював у Міністерстві оборони і шпигував на користь Сполучених Штатів. Його справу передали до суду. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Китайська державна телекомпанія CCTV повідомила в телевізійному репортажі, що затриманий чоловік на прізвище Хоу, був відправлений у 2013 році як запрошений науковець до університету США, де його змусили розкрити китайські державні таємниці.
Назва університету США не була названа.
Зазначається, що американський професор, близький до Хоу, познайомив його з кимось, хто вважав себе співробітником консалтингової компанії, але насправді був американським «офіцером розвідки», який використовував компанію як своє прикриття.
У наступні місяці, коли вони стали більш дружніми, офіцер розвідки звернувся до Хоу з проханням стати експертом-консультантом у «його компанії», пообіцявши йому щоразу платити 600-700 доларів за якість його послуг.
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Через кілька місяців, коли дружина і син Хоу відвідували США, американець розкрив свої справжні наміри і запропонував змінити спосіб їхньої співпраці. Хоу, побоюючись за безпеку дружини та сина, погодився на умови.
Згідно з домовленістю, під час багатьох зустрічей Хоу просили б розкривати секрети, за які платили 1000 доларів як компенсацію.
Співпраця продовжилася після того, як Хоу повернувся до Китаю в 2014 році. Він зустрічався з американською розвідкою під час участі в міжнародних конференціях. Також він з власної ініціативи надавав розвідувальні дані у сфері оборони країни та військової промисловості.
Доповнення
За останні роки Китай заарештував і затримав десятки китайських та іноземних громадян за підозрою в шпигунстві, що викликає занепокоєння США щодо їх контршпигунської діяльності.