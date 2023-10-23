Китай заявив про шпигуна в Міноборони, який працював на США

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У неділю головне шпигунське агентство Китаю повідомило про затримання китайця, який працював у Міністерстві оборони і шпигував на користь Сполучених Штатів. Його справу передали до суду. Про це пише Reuters, передає УНН.