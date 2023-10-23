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Китай заявил о шпионе в Минобороны, который работал на США

Киев • УНН

 • 202451 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В воскресенье главное шпионское агентство Китая сообщило о задержание китайца, который работал в Министерстве обороны и шпионил в пользу Соединенных Штатов. Его дело передали в суд. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Китай заявил о шпионе в Минобороны, который работал на США

Детали

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила в телевизионном репортаже, что задержанный мужчина по фамилии Хоу, был отправлен в 2013 году как приглашённый учёный в университет США, где его заставили раскрыть китайские государственные тайны.

Название университета США не было названо.

Отмечается, что американский профессор, близкий к Хоу, познакомил его с кем-то, кто считал себя сотрудником консалтинговой компании, но на самом деле был американским «офицером разведки», который использовал компанию в качестве своего прикрытия.

В последующие месяцы, когда они стали более дружественными, офицер разведки обратился к Хоу с просьбой стать экспертом-консультантом в «его компании», пообещав ему каждый раз платить 600-700 долларов за качество его услуг.

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Через несколько месяцев, когда жена и сын Хоу посещали США, американец раскрыл свои истинные намерения и предложил изменить способ их сотрудничества. Хоу, опасаясь за безопасность жены и сына, согласился на условия.

Согласно договорённости, во время многих встреч Хоу просили бы раскрывать секреты, за которые платили 1000 долларов в качестве компенсации.

Сотрудничество продолжилось после того, как Хоу вернулся в Китай в 2014 году. Он встречался с американской разведкой во время участия в международных конференциях. Также он по собственной инициативе предоставлял разведывательные данные в сфере обороны страны и военной промышленности.

Дополнение

За последние годы Китай арестовал и задержал десятки китайских и иностранных граждан по подозрению в шпионаже, что вызывает беспокойство США относительно их контршпионской деятельности.

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