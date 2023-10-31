Колишній співробітник британської кіберрозвідки отримав довічне за спробу вбити американську шпигунку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Колишній співробітник британської кіберрозвідки GCHQ був засуджений до довічного ув’язнення за замах на вбивство під час жорстокого ножового поранення працівниці американської розвідки, яка працювала у Британії. Про це пише АР, передає УНН.
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29-річний Джошуа Боулз неодноразово вдарив жінку кулаком і ножем під час нападу, який було названо «політично вмотивованим», коли вона вийшла з тренажерного залу 9 березня в місті Челтнем на заході Англії. Там розташоване британське агентство електронної розвідки, більш відомий як GCHQ.
Боулз раніше працював на GCHQ як розробник комп'ютерного програмного забезпечення, однак у момент скоєння злочину він уже не значився у складі спецслужби. У серпні він визнав свою провину в замаху на життя співробітниці американської розвідки, а також у нанесенні каліцтв ще одному перехожому, який заступився за жінку.
Боулз відсидить щонайменше 13 років у в'язниці, перш ніж матиме шанс на дострокове звільнення.
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