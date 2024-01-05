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Топ-прокурор Туреччини пропонує відновити смертну кару за вбивство жінок

Топ-прокурор Туреччини пропонує відновити смертну кару за вбивство жінок

Київ • УНН

 • 47479 перегляди

Головний прокурор Верховного апеляційного суду Туреччини прагне відновити смертну кару за вбивство жінок, стверджуючи, що довічного ув'язнення недостатньо.

Головний прокурор Верховного апеляційного суду Туреччини Бекір Шахін запропонував відновити смертну кару для винуватих у вбивствах жінок, заявивши, що довічне ув'язнення у деяких випадках є недостатнім. Про це він заявив в інтерв'ю CNN Türk, передає УНН.

Деталі

На думку головного прокурора Туреччини, довічне ув’язнення за вбивство жінок не стримує інших від скоєння таких же злочинів.

Я вважаю, що покаранням для засуджених має бути смертна кара. Смертна кара має бути покаранням за деякі злочини. Людина, яка зарізала вагітну жінку, повинна бути засуджена до смертної кари, а не до довічного ув'язнення з обтяжувальними обставинами

заявив Шахін.

Він водночас відмовився проводити зв’язок між злочинами проти жінок і виходом Туреччини зі Стамбульської конвенції Ради Європи, присвяченій протидії гендерно зумовленому насильству.

Вихід зі Стамбульської конвенції не має нічого спільного з вбивствами жінок. Вони відбуваються незалежно від договору

 сказав прокурор.

Зазначається, що у Туреччині смертна кара фактично не застосовувалась із 1984 року. У 2004 році країна офіційно заборонила її в межах реформ, покликаних сприяти вступу до Європейського Союзу.

Колишній співробітник британської кіберрозвідки отримав довічне за спробу вбити американську шпигунку31.10.23, 04:05 • 53585 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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