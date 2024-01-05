Топ-прокурор Туреччини пропонує відновити смертну кару за вбивство жінок

Головний прокурор Верховного апеляційного суду Туреччини Бекір Шахін запропонував відновити смертну кару для винуватих у вбивствах жінок, заявивши, що довічне ув'язнення у деяких випадках є недостатнім. Про це він заявив в інтерв'ю CNN Türk, передає УНН.

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На думку головного прокурора Туреччини, довічне ув’язнення за вбивство жінок не стримує інших від скоєння таких же злочинів.

Я вважаю, що покаранням для засуджених має бути смертна кара. Смертна кара має бути покаранням за деякі злочини. Людина, яка зарізала вагітну жінку, повинна бути засуджена до смертної кари, а не до довічного ув'язнення з обтяжувальними обставинами