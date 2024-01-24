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В Ірані стратили протестувальника з психічним розладом

В Ірані стратили протестувальника з психічним розладом

Київ • УНН

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Мохаммад Гобадлу, 23-річний іранський протестувальник з психічним розладом, був страчений за нібито вбивство поліцейського під час протестів. Судовий процес над ним супроводжувався звинуваченнями у застосуванні тортур, а його психічний стан не брався до уваги.

В Ірані стратили чоловіка, засудженого до смертної кари через участь у масових протестах, які відбулись після смерті ув'язненої через "неналежне" носіння  хіджабу жінки. Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеву судову владу, пише УНН

Деталі

23-річний Мохаммад Гобадлу був засуджений за те, що нібито збив поліцейського на своїй машині і вбив його під час протестів під Тегераном у вересні 2022 року.

Правозахисні групи заявили, що він зіткнувся з несправедливим судовим розглядом, "затьмареним" звинуваченнями в застосуванні тортур. Заклики врахувати стан його психічного здоров'я також були відхилені, вказало видання. 

Гобадлу став дев'ятою людиною, страченою через участь в протестах. Щонайменше чотири людини були засуджені до смертної кари, а ще 15 перебувають під загрозою винесення смертного вироку.

Доповнення 

Протести пройшли на тлі смерті ув'язненої Махси Аміні, 22-річної жінки, яку затримала поліція за те, що вона нібито носила хіджаб "неналежним чином". Сотні людей було вбито і тисячі затримано внаслідок жорстоких репресій з боку сил безпеки, які представили протести як "заворушення".

Судове інформаційне агентство Mizan повідомило, що смертний вирок Мохаммаду Гобадлу був приведений у виконання у вівторок вранці після того, як він був підтриманий Верховним судом.

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У понеділок ввечері мати Гобадлу виступила з емоційним відеозверненням до сім'ї поліцейського, за вбивство якого його було засуджено, попросивши їх не застосовувати покарання. 

Раніше вона закликала судові органи взяти до уваги той факт, що її синові в підлітковому віці поставили діагноз "біполярний розлад" і він перестав вживати ліки за два місяці до протестів. 

Адвокат Гобадлу, Амір Раєсян, написав в Instagram, що страта буде незаконною і рівносильною "вбивству". Він стверджував, що Верховний суд у липні скасував смертний вирок через психічний стан чоловіка.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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