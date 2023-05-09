Управління ООН з прав людини: цього року в Ірані стратили понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. В управлінні ООН з прав людини повідомили, що цього року в Ірані вже стратили понад 200 осіб. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Речниця Управління ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що цього року в Ірані стратили 209 осіб, назвавши цей рекорд "огидним" і закликавши країну припинити такі дії.
"Глава ООН з прав людини Фолькер Турк сьогодні висловив занепокоєння через жахливо високу кількість страт цього року в Ірані.
У середньому, цього року в Ірані щотижня страчують понад 10 осіб. Це одні з найвищих показників у світі", - сказал Равіна Шамдасані на брифінгу в Женеві.
Вона додала, що більшість страт виконуються за злочини, пов’язані з наркотиками.
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