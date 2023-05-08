Іран повісив шведсько-іранського громадянина за напад, внаслідок якого загинули 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Іран стратив у суботу шведсько-іранського дисидента з подвійним громадянством, визнаного в країні винним у організації нападу на військовий парад у 2018 році, під час якого загинули щонайменше 25 людей. Про це пише УНН з посиланням на Daily Sabah.
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Хабіба Фараджоллаха Чааба засудили до смертної кари за те, що він був "корумпованим на землі", що карається смертною карою згідно із суворими законами Ірану.
У 2022 році Іран притягнув Чааба до суду за звинуваченнями в керівництві Арабським рухом боротьби за визволення Ахваза, який прагне створити окрему державу в багатій нафтою провінції Хузестан на південному заході Ірану, а також у підготовці та проведенні "численних вибухів і терористичних операцій".
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем відреагував на страту Чааба з "тривогою", заявивши, що його уряд благав Іран не виконувати її.
"Смертна кара є нелюдським і незворотним покаранням, і Швеція разом з рештою ЄС засуджує її застосування за будь-яких обставин", — сказав він.
Швеція висловила занепокоєння з приводу справи Чааба. Зв’язки країни з Іраном також зіпсувалися через довічне ув’язнення шведським судом колишнього іранського чиновника за участь у масовій страті політичних в’язнів у 1988 році в Ісламській Республіці.
Іран має напружені стосунки зі своїми етнічними меншинами, до яких належать азербайджанці, араби, курди, та белуджі, і звинуватив їх у приєднанні до сусідніх країн.
Араби та інші меншини давно скаржаться на дискримінацію в Ірані. Тегеран такі звинувачення заперечує.
Нагадаємо
Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів.