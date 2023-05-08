Иран повесил шведско-иранского гражданина за нападение, в результате которого погибли 25 человек

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Иран казнил в субботу шведско-иранского диссидента с двойным гражданством, признанного в стране виновным в организации нападения на военный парад в 2018 году, во время которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Детали

Хабиба Фараджоллаха Чааба приговорили к смертной казни за то, что он был "коррумпированным на земле", что карается смертной казнью согласно суровым законам Ирана.

В 2022 году Иран привлёк Чааба к суду по обвинениям в руководстве Арабским движением борьбы за освобождение Ахваза, которое стремится создать отдельное государство в богатой нефтью провинции Хузестан на юго-западе Ирана, а также в подготовке и проведении "многочисленных взрывов и террористических операций".

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отреагировал на казнь Чааба с "тревогой", заявив, что его правительство умоляло Иран не выполнять её.

"Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальным ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах", — сказал он.

Швеция выразила обеспокоенность по поводу дела Чааба. Связи страны с Ираном также испортились из-за пожизненного заключения шведским судом бывшего иранского чиновника за участие в массовой казни политических заключенных в 1988 году в Исламской Республике.

Иран имеет напряженные отношения со своими этническими меньшинствами, к которым относятся азербайджанцы, арабы, курды и белуджи, и обвинил их в присоединении к соседним странам.

Арабы и другие меньшинства давно жалуются на дискриминацию в Иране. Тегеран такие обвинения отрицает.

Напомним

Иран выслал четырех азербайджанских дипломатов.

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