Иран повесил шведско-иранского гражданина за нападение, в результате которого погибли 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Иран казнил в субботу шведско-иранского диссидента с двойным гражданством, признанного в стране виновным в организации нападения на военный парад в 2018 году, во время которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Детали
Хабиба Фараджоллаха Чааба приговорили к смертной казни за то, что он был "коррумпированным на земле", что карается смертной казнью согласно суровым законам Ирана.
В 2022 году Иран привлёк Чааба к суду по обвинениям в руководстве Арабским движением борьбы за освобождение Ахваза, которое стремится создать отдельное государство в богатой нефтью провинции Хузестан на юго-западе Ирана, а также в подготовке и проведении "многочисленных взрывов и террористических операций".
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем отреагировал на казнь Чааба с "тревогой", заявив, что его правительство умоляло Иран не выполнять её.
"Смертная казнь является бесчеловечным и необратимым наказанием, и Швеция вместе с остальным ЕС осуждает ее применение при любых обстоятельствах", — сказал он.
Швеция выразила обеспокоенность по поводу дела Чааба. Связи страны с Ираном также испортились из-за пожизненного заключения шведским судом бывшего иранского чиновника за участие в массовой казни политических заключенных в 1988 году в Исламской Республике.
Иран имеет напряженные отношения со своими этническими меньшинствами, к которым относятся азербайджанцы, арабы, курды и белуджи, и обвинил их в присоединении к соседним странам.
Арабы и другие меньшинства давно жалуются на дискриминацию в Иране. Тегеран такие обвинения отрицает.
Напомним
Иран выслал четырех азербайджанских дипломатов.