Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів на тлі напруженості, що зберігається у відносинах з Баку, повідомили іранські ЗМІ в п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Напівофіційні агентства новин Ірану не надали подробиць, за винятком того, що четверо дипломатів працювали в посольстві Азербайджану в Тегерані і його консульстві в місті Тебріз на північному заході країни.
Минулого місяця Азербайджан вислав із Баку чотирьох іранських дипломатів.
Контекст
Відносини між Тегераном і Баку, які тривалий час були прохолодними, ще більше зіпсувалися після того, як у січні озброєна людина увірвалася до посольства Азербайджану в столиці Ірану, вбивши начальника служби безпеки та поранивши двох охоронців.
Азербайджан звинувачує Іран у підтримці радикальних ісламістів, які намагалися повалити уряд у Баку. Тегеран відкидає це звинувачення.
Відносини між двома країнами напружені ще й тому, що Азербайджан у березні відкрив посольство в Ізраїлі. Іран неодноразово виступав проти покращення відносин між Азербайджаном та Ізраїлем.
Іран, на північному заході якого мешкає велика кількість етнічних азербайджанців, різко критикував Азербайджан за зближення з Ізраїлем, а його міністерство закордонних справ заявило, що розглядає відносини між Азербайджаном та Ізраїлем як «антиранські».
Іран та Ізраїль бачать один одного заклятих ворогів.