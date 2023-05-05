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Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів

Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів

Київ • УНН

 • 1165084 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Іран вислав чотирьох азербайджанських дипломатів на тлі напруженості, що зберігається у відносинах з Баку, повідомили іранські ЗМІ в п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Напівофіційні агентства новин Ірану не надали подробиць, за винятком того, що четверо дипломатів працювали в посольстві Азербайджану в Тегерані і його консульстві в місті Тебріз на північному заході країни.

Минулого місяця Азербайджан вислав із Баку чотирьох іранських дипломатів.

Контекст

Відносини між Тегераном і Баку, які тривалий час були прохолодними, ще більше зіпсувалися після того, як у січні озброєна людина увірвалася до посольства Азербайджану в столиці Ірану, вбивши начальника служби безпеки та поранивши двох охоронців.

Азербайджан звинувачує Іран у підтримці радикальних ісламістів, які намагалися повалити уряд у Баку. Тегеран відкидає це звинувачення.

Відносини між двома країнами напружені ще й тому, що Азербайджан у березні відкрив посольство в Ізраїлі. Іран неодноразово виступав проти покращення відносин між Азербайджаном та Ізраїлем.

Іран, на північному заході якого мешкає велика кількість етнічних азербайджанців, різко критикував Азербайджан за зближення з Ізраїлем, а його міністерство закордонних справ заявило, що розглядає відносини між Азербайджаном та Ізраїлем як «антиранські».

Іран та Ізраїль бачать один одного заклятих ворогів.

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