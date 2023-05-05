Иран выслал четырех азербайджанских дипломатов

Детали

Полуофициальные новостные агентства Ирана не предоставили подробностей, за исключением того, что четверо дипломатов работали в посольстве Азербайджана в Тегеране и его консульстве в городе Тебриз на северо-западе страны.

В прошлом месяце Азербайджан выслал из Баку четырех иранских дипломатов.

Контекст

Отношения между Тегераном и Баку, которые долгое время были прохладными, ещё больше испортились после того, как в январе вооружённый человек ворвался в посольство Азербайджана в столице Ирана, убив начальника службы безопасности и ранив двух охранников.

Азербайджан обвиняет Иран в поддержке радикальных исламистов, которые пытались свергнуть правительство в Баку. Тегеран отвергает это обвинение.

Отношения между двумя странами напряжены еще и потому, что Азербайджан в марте открыл посольство в Израиле. Иран неоднократно выступал против улучшения отношений между Азербайджаном и Израилем.

Иран, на северо-западе которого проживает большое количество этнических азербайджанцев, резко критиковал Азербайджан за сближение с Израилем, а его министерство иностранных дел заявило, что рассматривает отношения между Азербайджаном и Израилем как «антииранские».

Иран и Израиль видят друг друга заклятыми врагами.