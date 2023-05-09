Управление ООН по правам человека: в этом году в Иране казнили более 200 человек

Детали

Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что в этом году в Иране казнили 209 человек, назвав этот рекорд "отвратительным" и призвав страну прекратить такие действия.

"Глава ООН по правам человека Фолькер Турк сегодня выразил обеспокоенность из-за ужасающе высокого количества казней в этом году в Иране.

В среднем, в этом году в Иране еженедельно казнят более 10 человек. Это одни из самых высоких показателей в мире", - сказал Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.

Она добавила, что большинство казней исполняются за преступления, связанные с наркотиками.

Напомним

Иран повесил шведско-иранского гражданина за нападение, в результате которого погибли 25 человек.