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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Ірані провели другу публічну страту учасника антиурядових протестів

В Ірані провели другу публічну страту учасника антиурядових протестів

Київ • УНН

 • 652896 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Іран публічно повісив у понеділок людину, яка була засуджена за вбивство двох співробітників сил безпеки, що стало другою стратою тих, хто брали участь в антиурядових протестах менш ніж за тиждень, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

«Маджид Реза Рахнавард був публічно повішений сьогодні вранці в (священному шиїтському місті) Мешахді… він був засуджений до смертної кари за «ведення війни проти Бога» після того, як зарізав двох співробітників сил безпеки», — повідомило судове інформаційне агентство Mizan.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило, що Рахнавард убив двох членів добровольчого загону «Басідж» і поранив ще чотирьох людей. Сили «Басідж», пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, були у авангарді придушення протестів.

Активісти у соціальних мережах розкритикували страту 23-річного Рахнаварда як «злочинну дію» духовенства з метою стримування інакомислення.

«Вони зателефонували сім'ї Рахнаварда о 7 годині ранку (за місцевим часом) і сказали їм йти на цвинтар Бехеште-Реза. «Ми стратили вашу дитину і поховали його», — сказали вони», — написано в акаунті 1500Tasvir у Twitter популярного активіста.

Раніше

У четвер в Ірані повісили Мохсена Шекарі, який був засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані. Це перша подібна страта після тисяч арештів у зв'язку з заворушеннями, що викликала засудження та санкції з боку Заходу.

Правозахисні організації заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися. Молаві Абдолхамід, сунітський священнослужитель в Ісламській Республіці, керованій шиїтами, заявив, що смертний вирок Шекарі порушує закони шаріату, згідно з його веб-сайтом.

Загальнонаціональні протести, що тривають уже третій місяць, спалахнули в Ірані після смерті 16 вересня 22-річної курдської іранської жінки Махси Аміні, затриманої поліцією моралі, яка забезпечує дотримання суворих законів про обов'язковий дрес-код.

Демонстрації перетворилися на народне повстання іранців із усіх верств суспільства, що стало одним із найсерйозніших викликів щодо легітимності для духовенства з часів революції 1979 року.

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