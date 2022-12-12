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В Иране провели вторую публичную казнь участника антиправительственных протестов

В Иране провели вторую публичную казнь участника антиправительственных протестов

Киев • УНН

 • 652893 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Иран публично повесил в понедельник человека, который был осужден за убийство двух сотрудников сил безопасности, что стало второй казнью участвовавших в антиправительственных протестах менее чем за неделю, сообщает Reuters, пише УНН.

Детали

«Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в (священном шиитском городе) Мешахде… он был приговорен к смертной казни за «ведение войны против Бога» после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности», — сообщило судебное информационное агентство Mizan.

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что Рахнавард убил двух членов добровольческого отряда «Басидж» и ранил еще четырех человек. Силы «Басидж», связанные с Корпусом стражей исламской революции, были в авангарде подавления протестов.

Активисты в социальных сетях раскритиковали казнь 23-летнего Рахнаварда как «преступное действие» духовенства с целью сдерживания инакомыслия.

«Они позвонили семье Рахнаварда в 7 часов утра (по местному времени) и сказали им идти на кладбище Бехеште-Реза. «Мы казнили вашего ребенка и похоронили его», — сказали они», — написал в аккаунте 1500Tasvir в Twitter популярного активиста.

Ранее

В четверг в Иране повесили Мохсена Шекари, который был осужден за ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране. Это первая подобная казнь после тысяч арестов в связи с беспорядками, вызвавшая осуждение и санкции со стороны Запада.

Правозащитные организации заявили, что Шекари пытали и заставили признаться. Молави Абдолхамид, суннитский священнослужитель в Исламской Республике, управляемой шиитами, заявил, что смертный приговор Шекари нарушает законы шариата, согласно его веб-сайту.

Общенациональные протесты, продолжающиеся уже третий месяц, вспыхнули в Иране после смерти 16 сентября 22-летней курдской иранской женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов, обеспечивающей соблюдение строгих законов об обязательном дресс-коде.

Демонстрации превратились в народное восстание иранцев из всех слоев общества, что стало одним из самых серьезных вызовов относительно легитимности для духовенства со времен революции 1979 года.

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