"Нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну": Зеленский о ночной атаке рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью рф атаковала Украину рекордным количеством ударных дронов и подчеркнул, что необходимо больше совместной работы стран-партнеров, что санкции заставляли россию прекратить эту войну. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

детали

Как заявил Зеленский, россия этой ночью атаковала Украину рекордным количеством ударных дронов – 188, из которых около 80 дронов удалось сбить, более чем 90-локально потеряны.

"К сожалению, есть повреждение нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества. 188 беспилотников. В каждом - 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они бы не летали. такие атаки возможны лишь потому, что преступник обходит санкции, россия обходит санкции через различные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию. Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода россией санкций", - сообщил Зеленский.

добавим

Из-за вражеской атаки в Тернополе ситуация со светом самая плохая за все время полномасштабной войны.

Во время ночной атаки БПЛА на Киевскую область воздушная тревога длилась более 7 часов. обломками повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажки, хозяйственные постройки и автомобиль.

Дополнение

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, О каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.