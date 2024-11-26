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Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен - Минфин

Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен - Минфин

Киев  •  УНН

 • 1019 просмотра

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За 10 месяцев 2024 года Украина направила 58,3% бюджета на сектор безопасности и обороны. Средства пошли на военную технику, вооружение, обеспечение военных и другие оборонные нужды.

За январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Минфине, передает УНН.

1,6 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-октябре 2024 года. Это 58,3 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в октябре использовано из госбюджета - 201,6 млрд грн

- рассказали в Минфине.

Средства были направлены на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

Как отметили в ведомстве, безопасность и оборона остается самой большой статьей расходов государственного бюджета. Также отметили, что военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

Дополнение 

В госбюджете на 2025 год основная статья расходов - также оборона. 22,1% или 1,69 трлн грн будут направлены для обеспечения сил безопасности и обороны. Предусмотрены также расходы на развитие ОПК: 43 млрд грн на производство БПЛА, а также 43 млрд грн на производство боеприпасов и оружия.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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