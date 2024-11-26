Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен - Минфин

За январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Минфине, передает УНН.

1,6 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-октябре 2024 года. Это 58,3 % от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в октябре использовано из госбюджета - 201,6 млрд грн