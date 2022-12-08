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В Иране казнен первый заключенный, задержанный во время протестов

В Иране казнен первый заключенный, задержанный во время протестов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Иране состоялась первая казнь из-за антиправительственных протестов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"В четверг в Иране был повешен мужчина, осужденный за ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране. Это первая подобная казнь в связи с недавними антиправительственными беспорядками", - говориться в сообщении.

СМИ сообщают, что казненного звали Мохсеном Шекари.

Кроме того, государственные СМИ опубликовали видео с признанием Шекари, на котором он появляется с синяком на правой щеке. Он признался, что ударил ножом члена ополчения «Басидж» и перегородил дорогу своим мотоциклом вместе с одним из своих друзей.

Правозащитные организации заявили, что Шекари пытали и заставили признаться.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сказал, что он «возмущен» известием о казни.

«Мир не может закрывать глаза на отвратительное насилие, совершаемое иранским режимом против собственного народа», — написал Клеверли в Twitter.

Германия также осудила казнь.

«Презрение иранского режима к человечеству не знает границ.Но угроза казни не задушит волю людей к свободе», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

He was only 23 years old. This morning, just before sunrise, the Islamist regime in Iran executed #MohsenShekari, a protester they had arrested in #Tehran

Mohsen gave his life for freedom. He wanted a normal life. One more brave soul killed by this bloody regime#IranRevolution pic.twitter.com/SapAcpeiqp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) December 8, 2022

Дополнение

Иран пересматривает действующий десятилетиями закон, требующий от женщин покрывать голову. Страна пытается подавить протесты, связанные с дресс-кодом.

Генерал иранского Корпуса стражей исламской революции на прошлой неделе впервые заявил, что более 300 человек погибли в результате беспорядков.

По данным государственного информационного агентства IRNA, среди них были сотрудники службы безопасности, гражданские лица и “сепаратисты, а также мятежники”.

Неправительственная организация “Иранские права человека”, базирующаяся в Осло, во вторник заявила, что по меньшей мере 448 человек были убиты силами безопасности в ходе продолжающихся общенациональных протестов.

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил на прошлой неделе, что 14 000 человек, включая детей, были арестованы во время разгона протестов.

Кампания арестов захлестнула спортсменов, знаменитостей и журналистов.

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