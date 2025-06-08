После яростных угроз Ким Чен Ына северокорейские инженеры перевернули военный корабль особым методом

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
7 июня, 15:01 • 35319 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 91111 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 51915 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 73468 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 74817 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 51184 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 166783 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 113103 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 165752 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 94797 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
55%
747мм
Популярные новости

Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска

8 июня, 00:20 • 14286 просмотра

Starlink Илона Маска установили в Белом доме, несмотря на риски: в службе безопасности забили тревогу

8 июня, 01:57 • 8996 просмотра

Атака на Запорожье: враг нанес более полутысячи ударов по 16 населенным пунктам

04:12 • 14638 просмотра

Потери врага за сутки: ликвидировано 1120 оккупантов, сбит самолет и 7 ракет

04:44 • 9178 просмотра

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters

05:17 • 11825 просмотра
публикации

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

08:18 • 5818 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 166779 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 157368 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 155873 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 199904 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Элон Маск

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Канада

Соединённые Штаты

Киев

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 75802 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 100110 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 165750 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 144402 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 184391 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Вашингтон Пост

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

После яростных угроз Ким Чен Ына северокорейские инженеры перевернули военный корабль особым методом

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Северокорейский эсминец снова на плаву после аварии во время спуска на воду. Ким Чен Ын назвал инцидент "преступлением" и приказал восстановить судно.

После яростных угроз Ким Чен Ына северокорейские инженеры перевернули военный корабль особым методом

Лидер Ким Чен Ын назвал неудачный запуск военного корабля "преступным деянием", которое "наносит значительный ущерб достоинству и гордости Северной Кореи". Рабочие северокорейской верфи исправили ситуацию.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Северокорейский эсминец теперь снова на плаву после того, как он перевернулся во время спуска на воду. Рабочие судостроительного завода Чхонджин в Северной Корее "монументально" отремонтировали корабль, ранее испытавший позор из-за аварии во время спуска.

По данным СМИ, новый эсминец класса "Чхве Хён", который частично перевернулся во время спуска на воду в мае, был исправлен несколько дней назад.

Поврежденный военный корабль будет переведен на судостроительный завод в стиле "Радзин" на восточном побережье для дальнейшего ремонта, сообщает газета "Родонг Синмун". Спутниковые снимки высокого разрешения подтверждают, что эсминец снова вышел на воду 5 июня.

145-метровое судно было видно в вертикальном положении в порту Чхонджин на северо-восточном побережье Северной Кореи. Оно плавало примерно в 175 метрах от рампы, с которой его не смогли нормально спустить на воду.

По словам Хонг Мина, эксперта по северокорейским военным из Корейского института национального объединения в Сеуле, в большинстве развитых стран, включая Южную Корею, инженеры использовали бы баржу с гигантским краном, чтобы поднять корабль и выровнять его.

Другой распространенный метод восстановления перевернутой лодки называется parbuckling. Этот метод был широко использован в 2013 году на итальянском круизном судне Costa Concordia длиной 298 метров, которое перевернулось после удара о скалы возле острова Джильо, Италия.

Напомним

УНН ранее передавал, что во время неудачного спуска эсминца КНДР в порту Чонджин обнаружили более десяти объектов, похожих на воздушные шары. Эксперты рассматривают версии от защиты судна до БПЛА.

В Северной Корее удалось поднять эсминец, который перевернулся во время спуска на воду. Ким Чен Ын назвал это "преступлением" и приказал восстановить судно.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Ким Чен Ын
Сеул
Северная Корея
Южная Корея
Италия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9