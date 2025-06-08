После яростных угроз Ким Чен Ына северокорейские инженеры перевернули военный корабль особым методом

Лидер Ким Чен Ын назвал неудачный запуск военного корабля "преступным деянием", которое "наносит значительный ущерб достоинству и гордости Северной Кореи". Рабочие северокорейской верфи исправили ситуацию.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Северокорейский эсминец теперь снова на плаву после того, как он перевернулся во время спуска на воду. Рабочие судостроительного завода Чхонджин в Северной Корее "монументально" отремонтировали корабль, ранее испытавший позор из-за аварии во время спуска.

По данным СМИ, новый эсминец класса "Чхве Хён", который частично перевернулся во время спуска на воду в мае, был исправлен несколько дней назад.

Поврежденный военный корабль будет переведен на судостроительный завод в стиле "Радзин" на восточном побережье для дальнейшего ремонта, сообщает газета "Родонг Синмун". Спутниковые снимки высокого разрешения подтверждают, что эсминец снова вышел на воду 5 июня.

145-метровое судно было видно в вертикальном положении в порту Чхонджин на северо-восточном побережье Северной Кореи. Оно плавало примерно в 175 метрах от рампы, с которой его не смогли нормально спустить на воду.

По словам Хонг Мина, эксперта по северокорейским военным из Корейского института национального объединения в Сеуле, в большинстве развитых стран, включая Южную Корею, инженеры использовали бы баржу с гигантским краном, чтобы поднять корабль и выровнять его.

Другой распространенный метод восстановления перевернутой лодки называется parbuckling. Этот метод был широко использован в 2013 году на итальянском круизном судне Costa Concordia длиной 298 метров, которое перевернулось после удара о скалы возле острова Джильо, Италия.

Напомним

УНН ранее передавал, что во время неудачного спуска эсминца КНДР в порту Чонджин обнаружили более десяти объектов, похожих на воздушные шары. Эксперты рассматривают версии от защиты судна до БПЛА.

В Северной Корее удалось поднять эсминец, который перевернулся во время спуска на воду. Ким Чен Ын назвал это "преступлением" и приказал восстановить судно.