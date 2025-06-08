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Шахед-136

Після лютих погроз Кім Чен Іна північнокорейські інженери перевернули військовий корабель особливим методом

Київ • УНН

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Північнокорейський есмінець знову на плаву після аварії під час спуску на воду. Кім Чен Ин назвав інцидент "злочином" і наказав відновити судно.

Після лютих погроз Кім Чен Іна північнокорейські інженери перевернули військовий корабель особливим методом

Лідер Кім Чен Ин назвав невдалий запуск військового корабля "злочинним діянням" яке "завдає значної шкоди гідності та гордості Північної Кореї". Робітники північнокорейської верфі виправили ситуацію.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Північнокорейський есмінець тепер знову на плаву після того, як він перекинувся під час спуску на воду. Робітники суднобудівного заводу Чхонджин у Північній Кореї "монументально" відремонтували корабель, що раніше зазнав ганьби через аварію під час спуску. 

За даними ЗМІ, новий есмінець класу "Чхве Хьон", який частково перекинувся під час спуску на воду у травні, було виправлено декілька днів тому. 

Пошкоджений військовий корабель буде переведено на суднобудівний завод у стилі "Радзін" на східному узбережжі для подальшого ремонту, повідомляє газета "Родонг Сінмун". Супутникові знімки високої роздільної здатності підтверджують, що есмінець знову вийшов на воду 5 червня.

145-метрове судно було видно у вертикальному положенні в порту Чхонджин на північно-східному узбережжі Північної Кореї. Воно плавало приблизно за 175 метрів від рампи, з якої його не змогли нормально спустити на воду.

За словами Хонг Міна, експерта з північнокорейських військових з Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі, у більшості розвинених країн, включаючи Південну Корею, інженери використали б баржу з гігантським краном, щоб підняти корабель і вирівняти його.

Інший поширений метод відновлення перекинутого човна називається parbuckling. Цей метод був широко використаний у 2013 році на італійському круїзному судні Costa Concordia завдовжки 298 метрів, яке перекинулося після удару об скелі біля острова Джільйо, Італія.

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що під час невдалого спуску есмінця КНДР у порту Чонджін виявили понад десять об'єктів, схожих на повітряні кулі. Експерти розглядають версії від захисту судна до БПЛА.

У Північній Кореї вдалося підняти есмінець, який перекинувся під час спуску на воду. Кім Чен Ин назвав це "злочином" і наказав відновити судно.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Кім Чен Ин
Сеул
Північна Корея
Південна Корея
Італія
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