В Ірані страчено першого ув'язненого, затриманого під час протестів

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 22495 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 55282 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 93912 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 144543 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 169311 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 346364 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 219825 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193484 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 329498 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459062 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 42092 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 40878 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 34982 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 32813 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 35063 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 346366 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 329498 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 546785 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677405 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77486 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114566 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199594 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225604 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218616 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

В Ірані страчено першого ув'язненого, затриманого під час протестів

В Ірані страчено першого ув'язненого, затриманого під час протестів

Київ • УНН

 • 675691 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Ірані відбулася перша страта через антиурядові протести. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"У четвер в Ірані був повішений чоловік, засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані. Це перша подібна страта у зв'язку з недавніми антиурядовими заворушеннями", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що страченого звали Мохсеном Шекарі.

Крім того, державні ЗМІ опублікували відео з признанням Шекарі, на якому він з'являється із синцем на правій щоці. Він зізнався, що вдарив ножем члена ополчення «Басидж» і перегородив дорогу своїм мотоциклом разом із одним із своїх друзів.

Правозахисні організації заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що він «обурений» звісткою про страту.

«Світ не може заплющувати очі на огидне насильство, скоєне іранським режимом проти власного народу», — написав Клеверлі у Twitter.

Німеччина також засудила страту.

«Зневага іранського режиму до людства не знає кордонів. Але загроза страти не задушить волю людей до свободи», — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

He was only 23 years old. This morning, just before sunrise, the Islamist regime in Iran executed #MohsenShekari, a protester they had arrested in #Tehran

Mohsen gave his life for freedom. He wanted a normal life. One more brave soul killed by this bloody regime#IranRevolution pic.twitter.com/SapAcpeiqp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) December 8, 2022

Доповнення

Іран переглядає чинний десятиліттями закон, що вимагає від жінок покривати голову. Країна намагається придушити протести, пов'язані із дрес-кодом.

Генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції минулого тижня вперше заявив, що понад 300 людей загинули внаслідок заворушень.

За даними державного інформаційного агентства IRNA, серед них були співробітники служби безпеки, цивільні особи та “сепаратисти, а також заколотники”.

Неурядова організація “Іранські права людини”, що базується в Осло, у вівторок заявила, що щонайменше 448 осіб було вбито силами безпеки в ході загальнонаціональних протестів.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив минулого тижня, що 14 000 осіб, включаючи дітей, заарештували під час розгону протестів.

Кампанія арештів захлеснула спортсменів, знаменитостей та журналістів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,548.60
Золото
$3,155.62
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,822.41