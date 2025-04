В Ірані страчено першого ув'язненого, затриманого під час протестів

Цитата

"У четвер в Ірані був повішений чоловік, засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані. Це перша подібна страта у зв'язку з недавніми антиурядовими заворушеннями", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що страченого звали Мохсеном Шекарі.

Крім того, державні ЗМІ опублікували відео з признанням Шекарі, на якому він з'являється із синцем на правій щоці. Він зізнався, що вдарив ножем члена ополчення «Басидж» і перегородив дорогу своїм мотоциклом разом із одним із своїх друзів.

Правозахисні організації заявили, що Шекарі катували та змусили зізнатися.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що він «обурений» звісткою про страту.

«Світ не може заплющувати очі на огидне насильство, скоєне іранським режимом проти власного народу», — написав Клеверлі у Twitter.

Німеччина також засудила страту.

«Зневага іранського режиму до людства не знає кордонів. Але загроза страти не задушить волю людей до свободи», — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

He was only 23 years old. This morning, just before sunrise, the Islamist regime in Iran executed #MohsenShekari, a protester they had arrested in #Tehran



Mohsen gave his life for freedom. He wanted a normal life. One more brave soul killed by this bloody regime#IranRevolution pic.twitter.com/SapAcpeiqp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) December 8, 2022

Доповнення

Іран переглядає чинний десятиліттями закон, що вимагає від жінок покривати голову. Країна намагається придушити протести, пов'язані із дрес-кодом.

Генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції минулого тижня вперше заявив, що понад 300 людей загинули внаслідок заворушень.

За даними державного інформаційного агентства IRNA, серед них були співробітники служби безпеки, цивільні особи та “сепаратисти, а також заколотники”.

Неурядова організація “Іранські права людини”, що базується в Осло, у вівторок заявила, що щонайменше 448 осіб було вбито силами безпеки в ході загальнонаціональних протестів.

Голова ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив минулого тижня, що 14 000 осіб, включаючи дітей, заарештували під час розгону протестів.

Кампанія арештів захлеснула спортсменів, знаменитостей та журналістів.