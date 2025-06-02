Українська делегація в Стамбулі скоординувала позиції з європейськими партнерами перед переговорами з рф

Представники української делегації на переговорах у Стамбулі скоординували позиції з європейськими партнерами напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської сторін, повідомив у понеділок речник МЗС України Георгій Тихий у X, пише УНН.

У Стамбулі перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз зустрілися з представниками європейських партнерів України – Німеччини, Італії та Великої Британії. Сторони скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі української та російської делегацій - написав Тихий.

Як вказав речник МЗС, "члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям".

"Вони детально зупинилися на пунктах порядку денного, серед яких зустріч лідерів, повне припинення вогню та гуманітарні заходи зміцнення довіри", - наголосив Тихий.

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Доповнення

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Наступний раунд переговорів очікується у Стамбулі 2 червня, хоча до цього пропонувалися різні майданчики - у тому числі у Ватикані та Швейцарії.

Перед цією зустріччю очільник української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію. Російська сторона обіцяного свого "меморандуму" ще не передавала.