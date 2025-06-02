Украинская делегация в Стамбуле скоординировала позиции с европейскими партнерами перед переговорами с рф

Представители украинской делегации на переговорах в Стамбуле скоординировали позиции с европейскими партнерами в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской сторон, сообщил в понедельник спикер МИД Украины Георгий Тихий в X, пишет УНН.

В Стамбуле первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании. Стороны скоординировали позиции в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской делегаций - написал Тихий.

Как указал спикер МИД, "члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям".

"Они подробно остановились на пунктах повестки дня, среди которых встреча лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия", - подчеркнул Тихий.

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16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украино-российские переговоры. Была в частности достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.

Следующий раунд переговоров ожидается в Стамбуле 2 июня, хотя до этого предлагались разные площадки - в том числе в Ватикане и Швейцарии.

Перед этой встречей глава украинской делегации на переговорах с рф, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию. Российская сторона обещанного своего "меморандума" еще не передавала.