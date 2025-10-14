$41.610.01
Ексклюзив
09:28 • 4552 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 10008 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 10907 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 10943 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 14076 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 14406 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 16022 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17608 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 27320 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34997 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
В Індії сироп від кашлю призвів до смерті понад 20 дітей: ВООЗ оголосив ретельну перевірку

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Щонайменше 22 дитини померли в центральноіндійському штаті Мадх'я-Прадеш. Індійський регулятор виявив діетиленгліколь у трьох сиропах від кашлю, вироблених у цій країні. Організація охорони здоров'я закликає посилити контроль та негайно повідомляти про виявлення цих продуктів в інших країнах.

В Індії сироп від кашлю призвів до смерті понад 20 дітей: ВООЗ оголосив ретельну перевірку

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала профільні органи  посилити контроль щодо небезпечних сиропів, після низки смертей на території штату у центрі Індії, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Щонайменше 22 дитини померли в центральноіндійському штаті Мадх'я-Прадеш. До їх загибелі мають відношення три типи забруднених сиропів від кашлю, що були вироблені в Індії.

За даними, що стали відомі напередодні, індійські штати заборонили сироп від кашлю після того, як було підтверджено: протягом двох місяців щонайменше дев'ять дітей померли після призначення їм відповідного продукту.

В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради13.06.25, 21:18 • 57945 переглядiв

Індійський регулятор охорони здоров'я, Центральна організація з контролю за стандартами лікарських засобів, виявила діетиленгліколь у цих трьох сиропах від кашлю — токсичну речовину, яка також з'явилася в інших забруднених продуктах, вироблених в Індії протягом останніх кількох років.

Забруднені продукти були виявлені в певних партіях препаратів COLDRIF, Respifresh TR та ReLife, вироблених Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals та Shape Pharma, повідомила ВООЗ у понеділок пізно ввечері. Ці препарати використовувалися для лікування кашлю, грипу та застуди. ВООЗ повторила, що вживання сиропів, що містять такі домішки, як діетиленгліколь або етиленгліколь, може спричинити гостре ураження нирок і навіть смерть

- ідеться у попереджені. 

На сьогодні ВООЗ закликала органи охорони здоров'я посилити контроль та негайно повідомити, якщо ці продукти будуть виявлені в їхніх країнах. Планується також ретельно оцінити будь-які пероральні ліки з цих виробничих майданчиків.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про дефіцит ліків як системну проблему, що впливає на мільйони пацієнтів у Європі та Північній Америці. 

"Королева кетаміну" визнала себе винною у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі03.09.25, 15:29 • 3066 переглядiв

Ігор Тележніков

Здоров'яНовини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Індія