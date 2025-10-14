В Індії сироп від кашлю призвів до смерті понад 20 дітей: ВООЗ оголосив ретельну перевірку

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала профільні органи посилити контроль щодо небезпечних сиропів, після низки смертей на території штату у центрі Індії, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Щонайменше 22 дитини померли в центральноіндійському штаті Мадх'я-Прадеш. До їх загибелі мають відношення три типи забруднених сиропів від кашлю, що були вироблені в Індії.

За даними, що стали відомі напередодні, індійські штати заборонили сироп від кашлю після того, як було підтверджено: протягом двох місяців щонайменше дев'ять дітей померли після призначення їм відповідного продукту.

Індійський регулятор охорони здоров'я, Центральна організація з контролю за стандартами лікарських засобів, виявила діетиленгліколь у цих трьох сиропах від кашлю — токсичну речовину, яка також з'явилася в інших забруднених продуктах, вироблених в Індії протягом останніх кількох років.

Забруднені продукти були виявлені в певних партіях препаратів COLDRIF, Respifresh TR та ReLife, вироблених Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals та Shape Pharma, повідомила ВООЗ у понеділок пізно ввечері. Ці препарати використовувалися для лікування кашлю, грипу та застуди. ВООЗ повторила, що вживання сиропів, що містять такі домішки, як діетиленгліколь або етиленгліколь, може спричинити гостре ураження нирок і навіть смерть