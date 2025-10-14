$41.610.01
Эксклюзив
09:28 • 3924 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 8616 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 10386 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 10423 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 13618 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 14242 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 15892 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17576 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 27291 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34954 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
В Индии сироп от кашля привел к смерти более 20 детей: ВОЗ объявила тщательную проверку

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

По меньшей мере 22 ребенка умерли в центральноиндийском штате Мадхья-Прадеш. Индийский регулятор обнаружил диэтиленгликоль в трех сиропах от кашля, произведенных в этой стране. Организация здравоохранения призывает усилить контроль и немедленно сообщать о выявлении этих продуктов в других странах.

В Индии сироп от кашля привел к смерти более 20 детей: ВОЗ объявила тщательную проверку

Всемирная организация здравоохранения призвала профильные органы усилить контроль за опасными сиропами после ряда смертей на территории штата в центре Индии, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По меньшей мере 22 ребенка умерли в центральноиндийском штате Мадхья-Прадеш. К их гибели имеют отношение три типа загрязненных сиропов от кашля, произведенных в Индии.

По данным, ставшим известным накануне, индийские штаты запретили сироп от кашля после того, как было подтверждено: в течение двух месяцев по меньшей мере девять детей умерли после назначения им соответствующего продукта.

В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду13.06.25, 21:18 • 57945 просмотров

Индийский регулятор здравоохранения, Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств, обнаружила диэтиленгликоль в этих трех сиропах от кашля — токсичное вещество, которое также появилось в других загрязненных продуктах, произведенных в Индии в течение последних нескольких лет.

Загрязненные продукты были обнаружены в определенных партиях препаратов COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенных Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma, сообщила ВОЗ в понедельник поздно вечером. Эти препараты использовались для лечения кашля, гриппа и простуды. ВОЗ повторила, что употребление сиропов, содержащих такие примеси, как диэтиленгликоль или этиленгликоль, может вызвать острое поражение почек и даже смерть

- говорится в предупреждении.

На сегодняшний день ВОЗ призвала органы здравоохранения усилить контроль и немедленно сообщить, если эти продукты будут обнаружены в их странах. Планируется также тщательно оценить любые пероральные лекарства с этих производственных площадок.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения предупредила о дефиците лекарств как системной проблеме, затрагивающей миллионы пациентов в Европе и Северной Америке.

"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри03.09.25, 15:29 • 3066 просмотров

Игорь Тележников

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Индия