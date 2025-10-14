В Индии сироп от кашля привел к смерти более 20 детей: ВОЗ объявила тщательную проверку

Всемирная организация здравоохранения призвала профильные органы усилить контроль за опасными сиропами после ряда смертей на территории штата в центре Индии, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

По меньшей мере 22 ребенка умерли в центральноиндийском штате Мадхья-Прадеш. К их гибели имеют отношение три типа загрязненных сиропов от кашля, произведенных в Индии.

По данным, ставшим известным накануне, индийские штаты запретили сироп от кашля после того, как было подтверждено: в течение двух месяцев по меньшей мере девять детей умерли после назначения им соответствующего продукта.

В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду

Индийский регулятор здравоохранения, Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств, обнаружила диэтиленгликоль в этих трех сиропах от кашля — токсичное вещество, которое также появилось в других загрязненных продуктах, произведенных в Индии в течение последних нескольких лет.

Загрязненные продукты были обнаружены в определенных партиях препаратов COLDRIF, Respifresh TR и ReLife, произведенных Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals и Shape Pharma, сообщила ВОЗ в понедельник поздно вечером. Эти препараты использовались для лечения кашля, гриппа и простуды. ВОЗ повторила, что употребление сиропов, содержащих такие примеси, как диэтиленгликоль или этиленгликоль, может вызвать острое поражение почек и даже смерть - говорится в предупреждении.

На сегодняшний день ВОЗ призвала органы здравоохранения усилить контроль и немедленно сообщить, если эти продукты будут обнаружены в их странах. Планируется также тщательно оценить любые пероральные лекарства с этих производственных площадок.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения предупредила о дефиците лекарств как системной проблеме, затрагивающей миллионы пациентов в Европе и Северной Америке.

"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри