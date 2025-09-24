ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось

Всесвітня організація охорони здоровʼя попереджає, дефіцит ліків може стати системною проблемою, що впливає на здоров'я мільйонів пацієнтів і впливає на системи охорони здоров'я в Європі та Північній Америці. Про це йдеться у глобальному дослідженні ВООЗ, пише УНН.

Що виявили вчені?

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала дефіцит ліків глобальною проблемою для здоров'я, яка вимагає термінових дій, а Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) веде каталог дефіциту ліків, повідомляє Medical Xpress.

Зазначається, що дослідницька група з кафедри ортопедії, ревматології та опорно-рухового апарату Наффілда (NDORMS) Оксфордського університету у співпраці з іншими глобальними інститутами, проаналізувала реальні дані охорони здоров'я з 52 великих баз даних, що охоплюють понад 600 мільйонів людей. Вони розглянули використання 57 ліків, включаючи антибіотики, ліки від раку та лікування хронічних захворювань.

Дослідження показало, що деякі проблеми торкнулися майже всіх країн, відрізнялися вони лише інтенсивністю і призвели до змін у використанні ліків та призначення лікарями менш поширених аналогів.

Оскільки ланцюги поставок ліків є глобальними, дефіцит в одній країні часто перекидається в інші. Вплив здоров'я пацієнтів може бути руйнівним. Наше використання масштабних даних про здоров'я може допомогти медичним працівникам швидше виявляти проблеми, керувати розумною політикою прогнозування попиту, заохочувати безпечні та ефективні альтернативи, зміцнювати ланцюги поставок та визначати пріоритети вразливих пацієнтів, коли виникає дефіцит - зазначила керівниця групи дослідників Марта Пінеда-Монкусі.

Дефіцит ліків - це складна всесвітня проблема, яка може завдати значної шкоди пацієнтам. Коли життєво важливі ліки недоступні, здоров'я пацієнтів знаходиться під загрозою через затримки старту лікування, його неефективність невдачу лікування або навіть взагалі втрату доступу до ліків. Це може призвести до погіршення захворювань, ускладнень або підвищення витрат на охорону здоров'я.

Досвід України

Україна, на жаль, не виключення, у нас також періодично зʼявляються повідомлення про брак того чи іншого препарату для лікування, наприклад, деяких видів раку чи рідкісних генетичних захворювань. Але поряд з цим українські пацієнти, стикаються ще з низкою проблем, повʼязаних з ліками. Попри те, що в Україні не відчувається глобального дефіциту препаратів, як свідчить соціологічне дослідження компанії Gradus Research, українців дуже турбує зростання цін на ліки - 90% цільової аудиторії вважають зростання цін на ліки суттєвою проблемою. При цьому більшість респондентів (79%) зазначили, що змушені економити, щоб придбати необхідні ліки. При цьому основним місцем придбання ліків є стаціонарні аптеки (65%).

Такі дані свідчать про проблеми з доступністю лікування в Україні. Для покращення ситуації влада запровадила низку змін у регулювання фармацевтичного ринку. На практиці вони виявилися однобокими, адже стосувалися виключно аптек та дистрибʼюторів і не стосувалися виробників ліків, які формують близько 72% вартості препарату.

Наприклад, з 1 березня була запроваджена заборона на укладання маркетингових угод між аптеками та виробниками, тобто було заборонене просування конкретних препаратів за гроші. Раніше, як пояснюють представники аптечних мереж, доходи від так званого маркетингу дозволяли аптекам запроваджувати різні соціальні програми підтримки найменш захищених пацієнтів, а також відкривати неприбуткові точки у віддалених та прифронтових районах.

Як переконував один з найбільших виробників ліків, саме через маркетинг ціни на препарати такі дорогі. Проте навіть через пів року дії цієї заборони ціни на ліки так і не впали навіть на обіцяних 30%. Тож високі ціни залишаються проблемним питанням для переважної більшості українців.

Окрім того, нове законодавство зобовʼязує аптеку мати в асортименті найдешевший препарат на ринку і саме його в першу чергу пропонувати пацієнту, а у разі відмови переходити до пропозицій більш дорожчих аналогів, наявних на прилавках. Зменшення платоспроможності населення і нові правила ліцензування в сукупності призвели до звуження асортименту. Адже споживач обирає більш дешевші препарати.

Пацієнти ж сприйняли цю зміну з позитивом, зазначивши, що тепер, коли фармацевт пропонує спочатку найдешевший аналог препарату, є можливість отримати необхідне лікування.

Проте така норма не всім припала до душі. Один з заводів-виробників найпопулярніших в Україні препаратів вже повідомив про те, що був змушений кілька разів зупиняти виробництво ліків через переповнені склади. Така ситуація прогнозовано виникла через те, що ці препарати не найдешевші на ринку. Фармацевти, дотримуючись ліцензійних вимог, пропонують найдешевші аналоги і пацієнти їх купують. Тож закупівлі найдешевших ліків очікувано зросли, а тих що мають вищий ціновий сегмент – скоротились.

У цій ситуації саме попит споживачів на більш дешеві ліки формує пропозицію і ті виробники які це зрозуміли і знизили ціни зберігають свої позиції на ринку. А ті, хто продовжує зберігати високу вартість своїх препаратів втрачає популярність і вже стикається з ситуацією, коли склади переповнені препаратами, бо їх стали менше купувати.

У підсумку важливо, щоб переформатування ринку і зміна правил гри не погіршили ситуацію із доступністю ліків для українців - адже як наявність препаратів в аптеках, так і ціни на них та фізична доступність - це все про можливість отримувати вчасне та якісне лікування.