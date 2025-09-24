$41.380.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о дефиците лекарств как системной проблеме, влияющей на миллионы пациентов в Европе и Северной Америке. В Украине же, кроме дефицита, остро стоит вопрос роста цен на лекарства и их доступности.

ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что дефицит лекарств может стать системной проблемой, влияющей на здоровье миллионов пациентов и затрагивающей системы здравоохранения в Европе и Северной Америке. Об этом говорится в глобальном исследовании ВОЗ, пишет УНН.

Что обнаружили ученые?

Всемирная организация здравоохранения назвала дефицит лекарств глобальной проблемой для здоровья, требующей срочных действий, а Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ведет каталог дефицита лекарств, сообщает Medical Xpress.

Отмечается, что исследовательская группа с кафедры ортопедии, ревматологии и опорно-двигательного аппарата Наффилда (NDORMS) Оксфордского университета в сотрудничестве с другими глобальными институтами проанализировала реальные данные здравоохранения из 52 крупных баз данных, охватывающих более 600 миллионов человек. Они рассмотрели использование 57 лекарств, включая антибиотики, лекарства от рака и лечение хронических заболеваний.

Исследование показало, что некоторые проблемы затронули почти все страны, отличались они лишь интенсивностью и привели к изменениям в использовании лекарств и назначении врачами менее распространенных аналогов.

Поскольку цепочки поставок лекарств являются глобальными, дефицит в одной стране часто перекидывается в другие. Влияние на здоровье пациентов может быть разрушительным. Наше использование масштабных данных о здоровье может помочь медицинским работникам быстрее выявлять проблемы, управлять разумной политикой прогнозирования спроса, поощрять безопасные и эффективные альтернативы, укреплять цепочки поставок и определять приоритеты уязвимых пациентов, когда возникает дефицит

- отметила руководитель группы исследователей Марта Пинеда-Монкуси.

Дефицит лекарств - это сложная всемирная проблема, которая может нанести значительный вред пациентам. Когда жизненно важные лекарства недоступны, здоровье пациентов находится под угрозой из-за задержек старта лечения, его неэффективности, неудачи лечения или даже вообще потери доступа к лекарствам. Это может привести к ухудшению заболеваний, осложнениям или повышению затрат на здравоохранение.

Опыт Украины

Украина, к сожалению, не исключение, у нас также периодически появляются сообщения о нехватке того или иного препарата для лечения, например, некоторых видов рака или редких генетических заболеваний. Но наряду с этим украинские пациенты сталкиваются еще с рядом проблем, связанных с лекарствами. Несмотря на то, что в Украине не ощущается глобального дефицита препаратов, как свидетельствует социологическое исследование компании Gradus Research, украинцев очень беспокоит рост цен на лекарства - 90% целевой аудитории считают рост цен на лекарства существенной проблемой. При этом большинство респондентов (79%) отметили, что вынуждены экономить, чтобы приобрести необходимые лекарства. При этом основным местом приобретения лекарств являются стационарные аптеки (65%).

Такие данные свидетельствуют о проблемах с доступностью лечения в Украине. Для улучшения ситуации власти ввели ряд изменений в регулирование фармацевтического рынка. На практике они оказались однобокими, ведь касались исключительно аптек и дистрибьюторов и не касались производителей лекарств, которые формируют около 72% стоимости препарата.

Например, с 1 марта был введен запрет на заключение маркетинговых соглашений между аптеками и производителями, то есть было запрещено продвижение конкретных препаратов за деньги. Ранее, как объясняют представители аптечных сетей, доходы от так называемого маркетинга позволяли аптекам вводить различные социальные программы поддержки наименее защищенных пациентов, а также открывать неприбыльные точки в отдаленных и прифронтовых районах.

Как убеждал один из крупнейших производителей лекарств, именно из-за маркетинга цены на препараты такие дорогие. Однако даже через полгода действия этого запрета цены на лекарства так и не упали даже на обещанные 30%. Поэтому высокие цены остаются проблемным вопросом для подавляющего большинства украинцев.

Кроме того, новое законодательство обязывает аптеку иметь в ассортименте самый дешевый препарат на рынке и именно его в первую очередь предлагать пациенту, а в случае отказа переходить к предложениям более дорогих аналогов, имеющихся на прилавках. Уменьшение платежеспособности населения и новые правила лицензирования в совокупности привели к сужению ассортимента. Ведь потребитель выбирает более дешевые препараты.

Пациенты же восприняли это изменение с позитивом, отметив, что теперь, когда фармацевт предлагает сначала самый дешевый аналог препарата, есть возможность получить необходимое лечение.

Однако такая норма не всем пришлась по душе. Один из заводов-производителей самых популярных в Украине препаратов уже сообщил о том, что был вынужден несколько раз останавливать производство лекарств из-за переполненных складов. Такая ситуация прогнозируемо возникла из-за того, что эти препараты не самые дешевые на рынке. Фармацевты, соблюдая лицензионные требования, предлагают самые дешевые аналоги и пациенты их покупают. Поэтому закупки самых дешевых лекарств ожидаемо выросли, а тех, что имеют более высокий ценовой сегмент – сократились.

В этой ситуации именно спрос потребителей на более дешевые лекарства формирует предложение, и те производители, которые это поняли и снизили цены, сохраняют свои позиции на рынке. А те, кто продолжает сохранять высокую стоимость своих препаратов, теряет популярность и уже сталкивается с ситуацией, когда склады переполнены препаратами, потому что их стали меньше покупать.

В итоге важно, чтобы переформатирование рынка и изменение правил игры не ухудшили ситуацию с доступностью лекарств для украинцев - ведь как наличие препаратов в аптеках, так и цены на них и физическая доступность - это все о возможности получать своевременное и качественное лечение.

Лилия Подоляк

