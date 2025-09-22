$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
07:19 • 820 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 4732 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 10625 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 12291 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 26151 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43586 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53820 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59974 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56645 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83687 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Відомо про 3 загиблих та 16 поранених: наслідки атаки невідомих дронів у Криму 21 вересня, 21:38 • 8660 перегляди
На Львівщині пролунав вибух: що відомоPhoto21 вересня, 21:57 • 12847 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА 21 вересня, 22:15 • 11996 перегляди
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 9866 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість02:50 • 10277 перегляди
Публікації
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 844 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 10630 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 57405 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 39884 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 83688 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Данило Гетманцев
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Крим
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 3214 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 74377 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 97410 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 44735 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 44100 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Мі-8
YouTube
E-6 Mercury

Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Купівельна спроможність українців значно знизилася, що змушує їх обирати товари за мінімальною ціною, навіть ліки. Економіст Андрій Новак зазначає, що це призвело до переформатування ринків на користь дешевих виробників.

Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст

В Україні з моменту повномасштабного вторгнення купівельна спроможність громадян значно знизилась. Це підтверджують і дослідження -  українці намагаються економити на всьому - навіть на ліках. Пацієнти дедалі частіше обирають не відомий бренд, а дешевший аналог. А як показує аналіз цінової політики, вартість одного й того ж препарату у різних вітчизняних виробників може суттєво відрізнятись, пише УНН.

Споживач обирає гаманцем

Відповідно до дослідження Gradus Research у 2024 році в Україні посилився тренд щодо економії споживачів. Дві третини респондентів (65%) минулого року надавали перевагу дешевшим брендам. При цьому їжа та ліки традиційно були в топі споживання, і були тими категоріями, на яких найменше економлять.

Голова Комітету економістів України  Андрій Новак у коментарі УНН зазначив, що тренд на економію зберігається й у 2025 році.

Безумовно, що в тому числі внаслідок війни багаторічної в Україні у нас значно знизилась купівельна спроможність більшості українців, і тому більшість українців вибирає товари і послуги за основним принципом - мінімальна ціна. І навіть ті, хто раніше вважали, що вони відносяться до так званого середнього класу, і час від часу купували товари середньої вартості, навіть дорогої вартості, брендовані товари, зараз змушені також переходити в категорію споживачів, які обирають товари і послуги якраз за критерієм якомога нижчої ціни на ці товари і послуги

- зазначив економіст.

За його словами, це зумовило й переформатування ринків на користь дешевих виробників і дешевих товарів.

Через зниження купівельної спроможності більшість українців змушені обирати раціональне споживання, яке зводиться до споживання якомога дешевших товарів і послуг. Принцип той, що я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі, зараз він для більшості українців не працює

- зазначив Андрій Новак.

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що українцям, які живуть на прожитковий мінімум цьогоріч навіть не вистачало коштів на їжу. За його словами, така ж ситуація буде й наступного року, адже Уряд закладає в бюджет-2026 нереалістичні показники.

За розрахунками Міністерства соціальної політики, лише реальна вартість тільки продуктів станом на червень 2025 року була вищою, ніж пропонований Урядом розмір прожиткового мінімуму для кожної з основних соціальних та демографічних груп населення на 2026 рік. Цифри говорять самі за себе

- повідомив він.

На ліках теж економлять

Соціологічне дослідження вказує , що українців цього року турбує зростання ціни на ліки, адже 62% їхніх витрат йдуть саме на препарати. Тому вони вважають це проблемою.

Якщо раніше на ліках майже не економили, то зараз українці все частіше обирають в аптеках найдешевший аналог необхідного їм препарату. 

"Українці все рідше звертають увагу на бренд виробника і все частіше обирають препарати з огляду на вартість. Люди намагаються купити дешевше. Якщо раніше приходили в аптеку і ціну не питали, то зараз приходять і кажуть: дайте мені препарат або щось схоже, тільки дешевше", – розповіла в коментарі УНН голова ГО "Всеукраїнське об’єднання "Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада" Олена Пруднікова.

Для багатьох пацієнтів бренд уже не асоціюється з якістю, натомість саме ціна стала ключовим критерієм для переваги.

Підштовхує до купівлі дешевших ліків й нове законодавство. Аптеки тепер зобовʼязані мати в асортименті найдешевший препарат на ринку, а фармацевти – його пропонувати пацієнтам. Тож, якщо ви прийдете в аптеку за парацетамолом, то вам будуть зобовʼязані запропонувати "Парацетамол-Здоров'я" за 24,30 грн, а не популярний раніше "Парацетамол-Дарниця", бо вартість останнього – 30,90 грн, за даними онлайн-агрегатора для пошуку ліків Tabletki.ua.

Така ж історія зі ще одним популярним жарознижуючим препаратом. Наприклад, аптекарі вам запропонують "Ібупрофен" від "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" за 59 грн замість звичного "Ібупрофен-Дарниця" за 70,30 грн.

Крім того, тепер фармацевт буде зобовʼязаний запропонувати "Валідол" виробництва "Фармак", адже він на ринку найдешевший і коштує 12,10 грн. Його найближчий конкурент на 2 грн дорожчий.

Відомий всім засіб від головного болю "Цитрамон-Дарниця" витісняє з ринку аналог, який дешевший на понад 15 грн.

Разюча різниця ціни й на популярний під час застуд засобом від болю в горлі. Борщагівський "Септефрил" продається по по 44,48 грн, що вдвічі дешевше від його аналогів.

Звісно, такий підхід може не подобатися тим гравцям ринку, які програють цінову битву і їх продажі від цього знижують. 

Важливо розуміти, що через падіння купівельної спроможності українці дедалі частіше обирають найнижчу ціну, і ця тенденція охопила навіть ліки. У результаті дешеві аналоги витісняють дорожчі препарати, а фармринок змінює правила гри на користь виробників із мінімальними цінами. Для держави це сигнал: поки доходи населення знижуються, а головним критерієм вибору для пацієнтів буде лише гаманець.

Справа в тому, що компанії, особливо рівня середнього і вищого, завжди адаптуються до тенденцій ринку і будь-яка компанія, навіть якщо вона випускає дорогі бренди, завжди може відкривати лінійки дешевших брендів середньої і низької вартості. Тобто ті компанії, які адаптуються, завойовують більшість ринків, - ті ринки, на які вони можливо раніше навіть не звертали увагу. Але зараз економічна ситуація їх змушує також змінювати структуру виробництва, структуру ціноутворення на свої товари. І той, хто адаптується і відкриває дешевші лінійки, той в підсумку виграє

- пояснює економічний експерт Андрій Новак.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаЗдоров'яПублікації
Аптека
Данило Гетманцев
Міністерство соціальної політики України
Україна