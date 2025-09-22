$41.250.00
48.780.00
ukenru
Эксклюзив
07:19 • 634 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 4638 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 10515 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 12238 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 26106 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 43545 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53800 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56641 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 83635 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90452 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярные новости
Известно о 3 погибших и 16 раненых: последствия атаки неизвестных дронов в Крыму21 сентября, 21:38 • 8660 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 12847 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 11996 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 9866 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 10277 просмотра
публикации
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 652 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 10520 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 57347 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 39830 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 83636 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 3168 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 74359 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 97394 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 44722 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 44087 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
YouTube
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Покупательная способность украинцев значительно снизилась, что заставляет их выбирать товары по минимальной цене, даже лекарства. Экономист Андрей Новак отмечает, что это привело к переформатированию рынков в пользу дешевых производителей.

Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист

В Украине с момента полномасштабного вторжения покупательная способность граждан значительно снизилась. Это подтверждают и исследования - украинцы стараются экономить на всем - даже на лекарствах. Пациенты все чаще выбирают не известный бренд, а более дешевый аналог. А как показывает анализ ценовой политики, стоимость одного и того же препарата у разных отечественных производителей может существенно отличаться, пишет УНН.

Потребитель выбирает кошельком

Согласно исследованию Gradus Research, в 2024 году в Украине усилился тренд на экономию потребителей. Две трети респондентов (65%) в прошлом году отдавали предпочтение более дешевым брендам. При этом еда и лекарства традиционно были в топе потребления и были теми категориями, на которых меньше всего экономят.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии УНН отметил, что тренд на экономию сохраняется и в 2025 году.

Безусловно, что в том числе вследствие многолетней войны в Украине у нас значительно снизилась покупательная способность большинства украинцев, и поэтому большинство украинцев выбирает товары и услуги по основному принципу - минимальная цена. И даже те, кто раньше считали, что они относятся к так называемому среднему классу, и время от времени покупали товары средней стоимости, даже дорогой стоимости, брендированные товары, сейчас вынуждены также переходить в категорию потребителей, которые выбирают товары и услуги как раз по критерию как можно более низкой цены на эти товары и услуги

- отметил экономист.

По его словам, это обусловило и переформатирование рынков в пользу дешевых производителей и дешевых товаров.

Из-за снижения покупательной способности большинство украинцев вынуждены выбирать рациональное потребление, которое сводится к потреблению как можно более дешевых товаров и услуг. Принцип тот, что я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи, сейчас он для большинства украинцев не работает

- отметил Андрей Новак.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что украинцам, живущим на прожиточный минимум, в этом году даже не хватало средств на еду. По его словам, такая же ситуация будет и в следующем году, ведь Правительство закладывает в бюджет-2026 нереалистичные показатели.

По расчетам Министерства социальной политики, только реальная стоимость только продуктов по состоянию на июнь 2025 года была выше, чем предлагаемый Правительством размер прожиточного минимума для каждой из основных социальных и демографических групп населения на 2026 год. Цифры говорят сами за себя

- сообщил он.

На лекарствах тоже экономят

Социологическое исследование указывает, что украинцев в этом году беспокоит рост цен на лекарства, ведь 62% их расходов идут именно на препараты. Поэтому они считают это проблемой.

Если раньше на лекарствах почти не экономили, то сейчас украинцы все чаще выбирают в аптеках самый дешевый аналог необходимого им препарата.

"Украинцы все реже обращают внимание на бренд производителя и все чаще выбирают препараты исходя из стоимости. Люди стараются купить дешевле. Если раньше приходили в аптеку и цену не спрашивали, то сейчас приходят и говорят: дайте мне препарат или что-то похожее, только дешевле", – рассказала в комментарии УНН председатель ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елена Прудникова.

Для многих пациентов бренд уже не ассоциируется с качеством, зато именно цена стала ключевым критерием для предпочтения.

Подталкивает к покупке более дешевых лекарств и новое законодательство. Аптеки теперь обязаны иметь в ассортименте самый дешевый препарат на рынке, а фармацевты – его предлагать пациентам. Так, если вы придете в аптеку за парацетамолом, то вам будут обязаны предложить "Парацетамол-Здоровье" за 24,30 грн, а не популярный ранее "Парацетамол-Дарница", потому что стоимость последнего – 30,90 грн, по данным онлайн-агрегатора для поиска лекарств Tabletki.ua.

Такая же история с еще одним популярным жаропонижающим препаратом. Например, аптекари вам предложат "Ибупрофен" от "Борщаговского химико-фармацевтического завода" за 59 грн вместо привычного "Ибупрофен-Дарница" за 70,30 грн.

Кроме того, теперь фармацевт будет обязан предложить "Валидол" производства "Фармак", ведь он на рынке самый дешевый и стоит 12,10 грн. Его ближайший конкурент на 2 грн дороже.

Известное всем средство от головной боли "Цитрамон-Дарница" вытесняет с рынка аналог, который дешевле более чем на 15 грн.

Поразительная разница в цене и на популярное во время простуд средство от боли в горле. Борщаговский "Септефрил" продается по 44,48 грн, что вдвое дешевле его аналогов.

Конечно, такой подход может не нравиться тем игрокам рынка, которые проигрывают ценовую битву и их продажи от этого снижаются.

Важно понимать, что из-за падения покупательной способности украинцы все чаще выбирают самую низкую цену, и эта тенденция охватила даже лекарства. В результате дешевые аналоги вытесняют более дорогие препараты, а фармрынок меняет правила игры в пользу производителей с минимальными ценами. Для государства это сигнал: пока доходы населения снижаются, а главным критерием выбора для пациентов будет только кошелек.

Дело в том, что компании, особенно уровня среднего и высшего, всегда адаптируются к тенденциям рынка и любая компания, даже если она выпускает дорогие бренды, всегда может открывать линейки более дешевых брендов средней и низкой стоимости. То есть те компании, которые адаптируются, завоевывают большинство рынков, - те рынки, на которые они возможно раньше даже не обращали внимание. Но сейчас экономическая ситуация их заставляет также менять структуру производства, структуру ценообразования на свои товары. И тот, кто адаптируется и открывает более дешевые линейки, тот в итоге выигрывает

- объясняет экономический эксперт Андрей Новак.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаЗдоровьепубликации
Аптека
Даниил Гетманцев
Министерство социальной политики Украины
Украина