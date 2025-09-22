Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист

В Украине с момента полномасштабного вторжения покупательная способность граждан значительно снизилась. Это подтверждают и исследования - украинцы стараются экономить на всем - даже на лекарствах. Пациенты все чаще выбирают не известный бренд, а более дешевый аналог. А как показывает анализ ценовой политики, стоимость одного и того же препарата у разных отечественных производителей может существенно отличаться, пишет УНН.

Потребитель выбирает кошельком

Согласно исследованию Gradus Research, в 2024 году в Украине усилился тренд на экономию потребителей. Две трети респондентов (65%) в прошлом году отдавали предпочтение более дешевым брендам. При этом еда и лекарства традиционно были в топе потребления и были теми категориями, на которых меньше всего экономят.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии УНН отметил, что тренд на экономию сохраняется и в 2025 году.

Безусловно, что в том числе вследствие многолетней войны в Украине у нас значительно снизилась покупательная способность большинства украинцев, и поэтому большинство украинцев выбирает товары и услуги по основному принципу - минимальная цена. И даже те, кто раньше считали, что они относятся к так называемому среднему классу, и время от времени покупали товары средней стоимости, даже дорогой стоимости, брендированные товары, сейчас вынуждены также переходить в категорию потребителей, которые выбирают товары и услуги как раз по критерию как можно более низкой цены на эти товары и услуги - отметил экономист.

По его словам, это обусловило и переформатирование рынков в пользу дешевых производителей и дешевых товаров.

Из-за снижения покупательной способности большинство украинцев вынуждены выбирать рациональное потребление, которое сводится к потреблению как можно более дешевых товаров и услуг. Принцип тот, что я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи, сейчас он для большинства украинцев не работает - отметил Андрей Новак.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что украинцам, живущим на прожиточный минимум, в этом году даже не хватало средств на еду. По его словам, такая же ситуация будет и в следующем году, ведь Правительство закладывает в бюджет-2026 нереалистичные показатели.

По расчетам Министерства социальной политики, только реальная стоимость только продуктов по состоянию на июнь 2025 года была выше, чем предлагаемый Правительством размер прожиточного минимума для каждой из основных социальных и демографических групп населения на 2026 год. Цифры говорят сами за себя - сообщил он.

На лекарствах тоже экономят

Социологическое исследование указывает, что украинцев в этом году беспокоит рост цен на лекарства, ведь 62% их расходов идут именно на препараты. Поэтому они считают это проблемой.

Если раньше на лекарствах почти не экономили, то сейчас украинцы все чаще выбирают в аптеках самый дешевый аналог необходимого им препарата.

"Украинцы все реже обращают внимание на бренд производителя и все чаще выбирают препараты исходя из стоимости. Люди стараются купить дешевле. Если раньше приходили в аптеку и цену не спрашивали, то сейчас приходят и говорят: дайте мне препарат или что-то похожее, только дешевле", – рассказала в комментарии УНН председатель ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елена Прудникова.

Для многих пациентов бренд уже не ассоциируется с качеством, зато именно цена стала ключевым критерием для предпочтения.

Подталкивает к покупке более дешевых лекарств и новое законодательство. Аптеки теперь обязаны иметь в ассортименте самый дешевый препарат на рынке, а фармацевты – его предлагать пациентам. Так, если вы придете в аптеку за парацетамолом, то вам будут обязаны предложить "Парацетамол-Здоровье" за 24,30 грн, а не популярный ранее "Парацетамол-Дарница", потому что стоимость последнего – 30,90 грн, по данным онлайн-агрегатора для поиска лекарств Tabletki.ua.

Такая же история с еще одним популярным жаропонижающим препаратом. Например, аптекари вам предложат "Ибупрофен" от "Борщаговского химико-фармацевтического завода" за 59 грн вместо привычного "Ибупрофен-Дарница" за 70,30 грн.

Кроме того, теперь фармацевт будет обязан предложить "Валидол" производства "Фармак", ведь он на рынке самый дешевый и стоит 12,10 грн. Его ближайший конкурент на 2 грн дороже.

Известное всем средство от головной боли "Цитрамон-Дарница" вытесняет с рынка аналог, который дешевле более чем на 15 грн.

Поразительная разница в цене и на популярное во время простуд средство от боли в горле. Борщаговский "Септефрил" продается по 44,48 грн, что вдвое дешевле его аналогов.

Конечно, такой подход может не нравиться тем игрокам рынка, которые проигрывают ценовую битву и их продажи от этого снижаются.

Важно понимать, что из-за падения покупательной способности украинцы все чаще выбирают самую низкую цену, и эта тенденция охватила даже лекарства. В результате дешевые аналоги вытесняют более дорогие препараты, а фармрынок меняет правила игры в пользу производителей с минимальными ценами. Для государства это сигнал: пока доходы населения снижаются, а главным критерием выбора для пациентов будет только кошелек.