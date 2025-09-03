$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 1100 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 5702 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 10262 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 14478 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 15215 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 19639 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 29911 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 28634 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 83699 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105313 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
публикации
Эксклюзивы
YouTube

"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Джасвин Сангха, известная как "Королева кетамина", признала вину в поставке наркотиков, приведших к смерти актера Мэттью Перри. Ей грозит до 65 лет тюрьмы.

"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

В Лос-Анджелесе перед судом должна была предстать 42-летняя Джасвин Сангха, известная на улицах как "Королева кетамина". Женщина признала свою вину в незаконной поставке наркотиков, среди которых была смертельная доза для актера Мэттью Перри – звезды культового сериала "Друзья". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Сангха заключила соглашение с федеральными прокурорами и призналась в пяти тяжких преступлениях: поддержании "хранилища" для наркотиков, незаконном распространении кетамина и его продаже, что привело к смерти. Она рискует получить до 65 лет заключения.

Следствие установило, что в октябре 2023 года через посредников Сангха передала по меньшей мере 51 флакон кетамина, часть которого оказалась у Перри. Актеру по меньшей мере трижды вводили инъекции препарата, после чего он потерял сознание и погиб в собственном джакузи. Судебно-медицинские эксперты подтвердили: смерть наступила в результате острой интоксикации.

Это не первый известный случай в деятельности "Королевы кетамина". В 2019 году она также продала наркотики другому лицу, которое умерло от передозировки.

По делу, связанному со смертью Перри, обвинения предъявили еще четырем людям – двум врачам, личному ассистенту актера и посреднику, которые тоже ожидают приговора.

Кетамин официально используется как анестетик и средство против депрессии, но в последние годы приобрел популярность среди рекреационных потребителей. Для Мэттью Перри, который годами боролся с зависимостью, именно этот препарат стал фатальным.

Напомним

Звезда популярного комедийного сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от передозировки лекарственными препаратами в ночь на 28 октября 2023 года.

15 августа 2024 года федеральные обвинения были предъявлены пяти лицам, включая двух врачей, в связи со смертью актера Мэттью Перри. Они обвиняются в сговоре с целью распространения кетамина, который стал причиной смерти звезды "Друзей".

В январе этого года Лиза Кудроу, сыгравшая в "Друзьях" роль Фиби, обнаружила забытую записку от Мэттью Перри в банке из-под печенья, которую он подарил ей после съемок финального эпизода телесериала в 2004 году. Актриса не раскрыла содержание записки, но поделилась трогательными воспоминаниями о коллеге.

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Лос-Анджелес