"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри
Киев • УНН
Джасвин Сангха, известная как "Королева кетамина", признала вину в поставке наркотиков, приведших к смерти актера Мэттью Перри. Ей грозит до 65 лет тюрьмы.
В Лос-Анджелесе перед судом должна была предстать 42-летняя Джасвин Сангха, известная на улицах как "Королева кетамина". Женщина признала свою вину в незаконной поставке наркотиков, среди которых была смертельная доза для актера Мэттью Перри – звезды культового сериала "Друзья". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сангха заключила соглашение с федеральными прокурорами и призналась в пяти тяжких преступлениях: поддержании "хранилища" для наркотиков, незаконном распространении кетамина и его продаже, что привело к смерти. Она рискует получить до 65 лет заключения.
Следствие установило, что в октябре 2023 года через посредников Сангха передала по меньшей мере 51 флакон кетамина, часть которого оказалась у Перри. Актеру по меньшей мере трижды вводили инъекции препарата, после чего он потерял сознание и погиб в собственном джакузи. Судебно-медицинские эксперты подтвердили: смерть наступила в результате острой интоксикации.
Это не первый известный случай в деятельности "Королевы кетамина". В 2019 году она также продала наркотики другому лицу, которое умерло от передозировки.
По делу, связанному со смертью Перри, обвинения предъявили еще четырем людям – двум врачам, личному ассистенту актера и посреднику, которые тоже ожидают приговора.
Кетамин официально используется как анестетик и средство против депрессии, но в последние годы приобрел популярность среди рекреационных потребителей. Для Мэттью Перри, который годами боролся с зависимостью, именно этот препарат стал фатальным.
Напомним
Звезда популярного комедийного сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от передозировки лекарственными препаратами в ночь на 28 октября 2023 года.
15 августа 2024 года федеральные обвинения были предъявлены пяти лицам, включая двух врачей, в связи со смертью актера Мэттью Перри. Они обвиняются в сговоре с целью распространения кетамина, который стал причиной смерти звезды "Друзей".
В январе этого года Лиза Кудроу, сыгравшая в "Друзьях" роль Фиби, обнаружила забытую записку от Мэттью Перри в банке из-под печенья, которую он подарил ей после съемок финального эпизода телесериала в 2004 году. Актриса не раскрыла содержание записки, но поделилась трогательными воспоминаниями о коллеге.