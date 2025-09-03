$41.360.01
Ексклюзив
12:08 • 1218 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
11:49 • 6132 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 10377 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 14607 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15315 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19700 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30030 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 28739 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 83805 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 105348 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 6132 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 17136 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30030 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 28739 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 83805 перегляди
"Королева кетаміну" визнала себе винною у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Джасвін Сангха, відома як "Королева кетаміну", визнала провину у постачанні наркотиків, що призвели до смерті актора Меттью Перрі. Їй загрожує до 65 років ув'язнення.

"Королева кетаміну" визнала себе винною у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі

У Лос-Анджелесі перед судом мала постати 42-річна Джасвін Сангха, відома на вулицях як "Королева кетаміну". Жінка визнала свою провину у незаконному постачанні наркотиків, серед яких була смертельна доза для актора Меттью Перрі – зірки культового серіалу "Друзі". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сангха уклала угоду з федеральними прокурорами та зізналася у п’яти тяжких злочинах: підтримці "сховища" для наркотиків, незаконному розповсюдженні кетаміну та його продажу, що призвів до смерті. Вона ризикує отримати до 65 років ув’язнення.

Слідство встановило, що у жовтні 2023 року через посередників Сангха передала щонайменше 51 флакон кетаміну, частина якого опинилася у Перрі. Акторові щонайменше тричі вводили ін’єкції препарату, після чого він втратив свідомість і загинув у власному джакузі. Судово-медичні експерти підтвердили: смерть настала внаслідок гострої інтоксикації.

Це не перший відомий випадок у діяльності "Королеви кетаміну". У 2019 році вона також продала наркотики іншій особі, яка померла від передозування.

У справі, пов’язаній зі смертю Перрі, звинувачення висунули ще чотирьом людям – двом лікарям, особистому асистенту актора та посереднику, які теж очікують вироку.

Кетамін офіційно використовується як анестетик і засіб проти депресії, але останніми роками набув популярності серед рекреаційних споживачів. Для Меттью Перрі, який роками боровся із залежністю, саме цей препарат став фатальним.

Нагадаємо

Зірка популярного комедійного серіалу "Друзі" Метью Перрі помер від передозування лікарськими препаратами у ніч на 28 жовтня 2023 року.

15 серпня 2024 року федеральні звинувачення було висунуто п'ятьом особам, включно з двома лікарями, у зв'язку зі смертю актора Метью Перрі. Вони звинувачуються у змові з метою поширення кетаміну, який став причиною смерті зірки "Друзів".

У січні цього року Ліза Кудроу, яка у "Друзях" зіграла роль Фібі, виявила забуту записку від Метью Перрі у банці з-під печива, яку він подарував їй після зйомок фінального епізоду телесеріалу у 2004 році. Акторка не розкрила зміст записки, але поділилася зворушливими спогадами про колегу.

Степан Гафтко

Новини Світу
Reuters
Лос-Анджелес