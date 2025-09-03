"Королева кетаміну" визнала себе винною у справі про смерть зірки "Друзів" Меттью Перрі

У Лос-Анджелесі перед судом мала постати 42-річна Джасвін Сангха, відома на вулицях як "Королева кетаміну". Жінка визнала свою провину у незаконному постачанні наркотиків, серед яких була смертельна доза для актора Меттью Перрі – зірки культового серіалу "Друзі". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сангха уклала угоду з федеральними прокурорами та зізналася у п’яти тяжких злочинах: підтримці "сховища" для наркотиків, незаконному розповсюдженні кетаміну та його продажу, що призвів до смерті. Вона ризикує отримати до 65 років ув’язнення.

Слідство встановило, що у жовтні 2023 року через посередників Сангха передала щонайменше 51 флакон кетаміну, частина якого опинилася у Перрі. Акторові щонайменше тричі вводили ін’єкції препарату, після чого він втратив свідомість і загинув у власному джакузі. Судово-медичні експерти підтвердили: смерть настала внаслідок гострої інтоксикації.

Це не перший відомий випадок у діяльності "Королеви кетаміну". У 2019 році вона також продала наркотики іншій особі, яка померла від передозування.

У справі, пов’язаній зі смертю Перрі, звинувачення висунули ще чотирьом людям – двом лікарям, особистому асистенту актора та посереднику, які теж очікують вироку.

Кетамін офіційно використовується як анестетик і засіб проти депресії, але останніми роками набув популярності серед рекреаційних споживачів. Для Меттью Перрі, який роками боровся із залежністю, саме цей препарат став фатальним.

Нагадаємо

Зірка популярного комедійного серіалу "Друзі" Метью Перрі помер від передозування лікарськими препаратами у ніч на 28 жовтня 2023 року.

15 серпня 2024 року федеральні звинувачення було висунуто п'ятьом особам, включно з двома лікарями, у зв'язку зі смертю актора Метью Перрі. Вони звинувачуються у змові з метою поширення кетаміну, який став причиною смерті зірки "Друзів".

У січні цього року Ліза Кудроу, яка у "Друзях" зіграла роль Фібі, виявила забуту записку від Метью Перрі у банці з-під печива, яку він подарував їй після зйомок фінального епізоду телесеріалу у 2004 році. Акторка не розкрила зміст записки, але поділилася зворушливими спогадами про колегу.