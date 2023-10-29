Помер американський актор, зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Помер американський актор Меттью Перрі у віці 54 років. Перрі відомий за роллю в серіалі «Друзі». Про це повідомили одразу кілька ЗМІ в ніч на неділю, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють Los Angeles Times і TMZ, які першими заявили про смерть, Перрі знайшли мертвим у своєму будинку.
NBC News повідомив з посиланням на дані у правоохоронних органів, повідомив, що Перрі потонув у своєму будинку в Пасіфік Палісейдс і Лос-Анджелесі. Інші американські ЗМІ також повідомляли про смерть Перрі.
Доповнення
Перрі здобув роль у комедії NBC Friends у 1994 році. Комедія про шість друзів, які живуть у Нью-Йорку, швидко стала феноменом, вигравши кілька премій «Еммі» та отримавши рекордні рейтинги.
Перрі зіграв саркастично-невротичного Чендлера протягом 10 сезонів. Фінал серіалу 2004 року охопив понад 52 мільйони глядачів у США, що зробило його найпопулярнішим телевізійним епізодом 2000-х років.