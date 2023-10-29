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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Умер американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри - СМИ

Киев • УНН

 • 622243 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Умер американский актер Мэттью Перри в возрасте 54 лет. Перри известен по роли в сериале «Друзья». Об этом сообщили сразу несколько СМИ в ночь на воскресенье, передает УНН.

Умер американский актер, звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри - СМИ

Детали

Как сообщают Los Angeles Times и TMZ, которые первыми заявили о смерти, Перри нашли мертвым в своем доме.
NBC News сообщил со ссылкой на данные у правоохранительных органов, что Перри утонул в своем доме в Пасифик Палисейдс и Лос-Анджелесе. Другие американские СМИ также сообщали о смерти Перри.

Дополнения

Перри получил роль в комедии NBC Friends в 1994 году. Комедия о шести друзьях, живущих в Нью-Йорке, быстро стала феноменом, выиграв несколько премий «Эмми» и получив рекордные рейтинги.

Перри играл саркастически-невротического Чендлера в течение 10 сезонов. Финал сериала в 2004 году охватил более 52 миллионов зрителей в США, что сделало его самым популярным телевизионным эпизодом 2000-х годов.

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