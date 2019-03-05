В громадських будівлях дозволять проектувати багаторівневі паркінги

КИЇВ. 5 березня. УНН. В Інформаційному бюлетені №2/2019 від 28.02.2019 опубліковані нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель (ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення"). Серед іншого, новими нормами допускається проектувати вбудовані, прибудовані та вбудовано-прибудовані підземні автостоянки в громадських будинках до 5 поверхів та автоматизовані підземні автостоянки до 9 поверхів. Нові норми вступають в дію з 1 червня 2019 року. Про це повідомила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, передає УНН.