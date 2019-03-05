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В громадських будівлях дозволять проектувати багаторівневі паркінги

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В Інформаційному бюлетені №2/2019 від 28.02.2019 опубліковані нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель (ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки і споруди. Основні положення"). Серед іншого, новими нормами допускається проектувати вбудовані, прибудовані та вбудовано-прибудовані підземні автостоянки в громадських будинках до 5 поверхів та автоматизовані підземні автостоянки до 9 поверхів. Нові норми вступають в дію з 1 червня 2019 року. Про це повідомила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, передає УНН.

"Зараз у чинних будівельних нормах щодо громадських будинків немає вимог для проектування багаторівневих паркінгів, вбудованих або прибудованих до цих будівель. Тому паркінги, як правило, проектуються однорівневими, лише на одному поверсі. У той же час, у багатьох країнах Європи та світу багатоповерхові паркінги є звичайним розповсюдженим явищем і ми також маємо використовувати такі сучасні рішення. Тому під час оновлення цього ДБН допустили можливість їх проектування в Україні", - повідомив Лев Парцхаладзе.

За його словами, це дозволить забезпечити відвідувачів громадських закладів більшою кількістю паркомісць, не використовуючи при цьому забагато місця для організації таких парковок та позбавить вулиці та квартали від хаотично запаркованих автомобілів.

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Згідно з новим ДБН, допускається проектувати вбудовані, прибудовані або вбудовано-прибудовані підземні автостоянки до громадських будинків з умовною висотою до 50 метрів включно згідно з Рекомендаціями щодо забезпечення протипожежного захисту підземних автостоянок до 5 поверхів включно. А автоматизовані підземні автостоянки - до 9 поверхів включно. При цьому, підземні автостоянки повинні бути забезпечені ліфтами або підйомниками.

"Крім того, в‘їзди і виїзди з підземних і підземно-надземних гаражів повинні бути віддалені від вікон житлових будинків і приміщень громадського призначення з постійним перебуванням людей, а також ділянок шкіл, інтернатів, оздоровчих та дошкільних закладів згідно з вимогами ДБН "Планування і забудова територій", - додали у прес-службі.

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Також вентиляційні шахти підземних і підземно-наземних автостоянок повинні передбачатися згідно з вимогами ВСН "Підприємства з обслуговування автомобілів" та ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів".

Як повідомляв УНН, багатоповерхівки пропонують будувати по всій Україні.

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