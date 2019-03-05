В общественных зданиях позволят проектировать многоуровневые паркинги
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Информационном бюллетене №2/2019 от 28.02.2019 опубликованы новые государственные строительные нормы по проектированию общественных зданий (СНиП 2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения"). Среди прочего, новыми нормами допускается проектировать встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные подземные автостоянки в общественных зданиях до 5 этажей и автоматизированные подземные автостоянки до 9 этажей. Новые нормы вступают в действие с 1 июня 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, передает УНН.
"Сейчас в действующих строительных нормах в отношении общественных зданий нет требований для проектирования многоуровневых паркингов, встроенных или пристроенных к этим зданиям. Поэтому паркинги, как правило, проектируются одноуровневыми, только на одном этаже. В то же время, во многих странах Европы и мира многоэтажные паркинги является обычным распространенным явлением и мы также должны использовать такие современные решения. Поэтому при обновлении этого ДБН допустили возможность их проектирования в Украине", - сообщил Лев Парцхаладзе.
По его словам, это позволит обеспечить посетителей общественных заведений большим количеством паркомест, не используя при этом много места для организации таких парковок и избавит улицы и кварталы от хаотично запаркованных автомобилей.
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Согласно новым СНиП, допускается проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров включительно согласно Рекомендациям по обеспечению противопожарной защиты подземных автостоянок до 5 этажей включительно. А автоматизированные подземные автостоянки - до 9 этажей включительно. При этом подземные автостоянки должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.
"Кроме того, въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны быть удалены от окон жилых домов и помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, а также участков школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений в соответствии с требованиями СНиП "Планирование и застройка территорий", - добавили в пресс-службе.
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Также вентиляционные шахты подземных и подземно-наземных автостоянок должны предусматриваться согласно требованиям ВСН "Предприятия по обслуживанию автомобилей" и ДБН "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей".
Как сообщал УНН, многоэтажки предлагают строить по всей Украине.