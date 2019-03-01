В Україні почала діяти норма ДБН, яка дозволить економити на енерговитратах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Україні вступила в дію норма ДБН щодо використання світловодів для природного освітлення приміщень. Зміни, зокрема, сприятимуть економії на енерговитратах, повідомила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лева Парцхаладзе, передає УНН.
"28 лютого 2019 року вступив в дію оновлений ДБН щодо природного та штучного освітлення..., який унормував використання світловодів у якості природного освітлення приміщень при енергозберігаючому будівництві та в приміщеннях, де немає вікон, денного освітлення або можливості проводити електрику", - йдеться в повідомленні.
Так, зміни сприятимуть економії на енерговитратах, підвищенню комфорту в приміщеннях за рахунок освітлення природним способом.
"Крім цього, конструкції деяких світловодів дозволяють взагалі не використовувати електрику, адже не тільки передають світло вдень, а й накопичують його для застосування ввечері", - уточнили у Парцхаладзе.
Також, згідно з ДБН, рекомендується застосовувати світловоди для освітлення природним світлом приміщень, що не мають зовнішніх огороджень, а також зон приміщень, віддалених від світлопрорізів.
Світловоди можна проектувати у приміщеннях, де:
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- немає можливості забезпечити належний рівень природного освітлення іншим способом - це виробничі та інші приміщення;
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- відсутнє денне освітлення, а проектування вікон неможливе, наприклад підвальні приміщення, закриті коридори, приміщення без зовнішніх стін;
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- є значна недостатність денного світла або немаєможливості провести електрику;
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- при енергозберігаючому та іншому будівництві.
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