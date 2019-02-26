В українських судах можуть з'явитися зали у форматі open space

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ планує оновити ДБН щодо проектування судів для створення зручних та комфортних для відвідувачів холів та залів очікування у форматі open space. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника міністра Лева Парцхаладзе у Facebook.

"Важливо, щоб в будівлях та приміщеннях судів створювався обов’язковий безбар’єрний доступ для всіх груп маломобільного населення, у тому числі, людей з інвалідністю, а також належні умови для відвідувачів з маленькими дітьми", заявив Парцхаладзе.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, в нових державних будівельних нормах (ДБН) щодо закладів культури пропонується обов’язково облаштовувати автоматичні системи протидимного захисту.

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