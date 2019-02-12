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У нових ДБН обов’язковим буде протидимний захист в усіх закладах культури

У нових ДБН обов’язковим буде протидимний захист в усіх закладах культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В нових державних будівельних нормах (ДБН) щодо закладів культури пропонується обов’язково облаштовувати автоматичні системи протидимного захисту. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В новому ДБН щодо закладів культури серед іншого пропонуємо обов’язково облаштовувати автоматичні системи протидимного захисту. Сьогодні у чинних ДБН прописана обов’язковість влаштування лише систем протипожежного захисту" – написав Парцхаладзе.

Він додав, що пожежа – це дуже небезпечне явище. Особливо, коли вона стається у великому закритому приміщенні, такому як ТРЦ, де є багато окремих закладів, які відвідує велика кількість людей. Небезпеку для людини становить не тільки і не стільки сам вогонь, а дим, який є одним з основних факторів пожежі.

Облаштування автоматичного протидимного захисту підвищить безпеку людей; на 10% може мінімізувати можливість виникнення аварійних ситуацій під час пожежі – про це свідчать експертні оцінки.

"Також плануємо вдосконалити розрахунки щодо допустимого часу евакуації людей із ТРЦ та інші зміни", - написав заступник міністра.

Нагадаємо, під час оновлення державних будівельних норм (ДБН) прописані нові норми при проектуванні готелів, що передбачають доступ до інтернету в кожному номері.

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