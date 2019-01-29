В оновлених нормах ДБН передбачений інтернет у кожному готельному номері
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Під час оновлення державних будівельних норм (ДБН) прописані нові норми при проектуванні готелів, що передбачають доступ до інтернету в кожному номері. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зараз у діючих ДБН щодо проектування готелів взагалі немає вимоги щодо влаштування інтернет-мережі. Тому під час оновлення цього ДБН ми прописали, що при проектуванні готелів потрібно передбачати доступ до інтернету в кожному номері. Найближчим часом зміни у ДБН будуть опубліковані та незабаром вступлять в дію", - написав Парцхаладзе.
Він додав, що згідно зі змінами, розрахунок точок доступу у мережу Інтернет рекомендується виконувати з урахуванням можливості встановлення у кожному номері не менше 2-х приєднувальних пристроїв (якщо інше не обумовлено завданням на проектування). Вони також встановлюються в основних приміщеннях загального користування. Наприклад, в холі чи вестибюлі.
Нагадаємо, минулого року Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України змінило 27 державних будівельних норм (ДБН).