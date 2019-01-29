В обновленных нормах ГСН предусмотрен интернет в каждом гостиничном номере

"Сейчас в действующих ГСН по проектированию гостиниц вообще нет требования по устройству интернет-сети. Поэтому при обновлении этого ГСН мы прописали, что при проектировании гостиниц следует предусматривать доступ к интернету в каждом номере. В ближайшее время изменения в ГСН будут опубликованы и вскоре вступят в действие", - написал Парцхаладзе.

Он добавил, что согласно изменениям, расчет точек доступа в интернет рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее 2-х присоединительных устройств (если иное не оговорено заданием на проектирование). Они также устанавливаются в основных помещениях общего пользования. Например, в холле или вестибюле.

В прошлом году Министерство регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило 27 государственных строительных норм (ДБН).



