В новых ДБН обязательным будет противодымная защита во всех учреждениях культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В новых государственных строительных нормах (ГСН) по заведениям культуры предлагается обязательно обустраивать автоматические системы противодымной защиты. Об этом написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В новом ГСН по заведениям культуры среди прочего предлагаем обязательно обустраивать автоматические системы противодымной защиты. Сегодня в действующих ГСН прописана обязательность устройства только систем противопожарной защиты", - написал Парцхаладзе.
Он добавил, что пожар - это очень опасное явление. Особенно, когда оно происходит в большом закрытом помещении, таком как ТРЦ, где есть много отдельных заведений, которые посещает большое количество людей. Опасность для человека представляет не только и не столько сам огонь, а дым, который является одним из основных факторов пожара.
Устройство автоматической противодымной защиты повысит безопасность людей; на 10% может минимизировать возможность возникновения аварийных ситуаций во время пожара - об этом свидетельствуют экспертные оценки.
"Также планируем усовершенствовать расчеты по допустимому времени эвакуации людей из ТРЦ и другие изменения", - написал заместитель министра.
Напомним, во время обновления государственных строительных норм (ГСН) прописаны новые нормы при проектировании гостиниц, предусматривающие доступ к интернету в каждом номере.