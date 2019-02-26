В украинских судах могут появиться залы в формате open space

"Важно, чтобы в зданиях и помещениях судов создавался обязательный безбарьерный доступ для всех групп маломобильного населения, в том числе, людей с инвалидностью, а также надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми", заявил Парцхаладзе.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Напомним, в новых государственных строительных нормах (ГСН) по заведениям культуры предлагается обязательно обустраивать автоматические системы противодымной защиты.