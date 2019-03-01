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В Украине начала действовать норма ГСН, которая позволит экономить на энергозатратах

В Украине начала действовать норма ГСН, которая позволит экономить на энергозатратах

Киев  •  УНН

 • 11050 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Украине вступила в действие норма ГСН по использованию световодов для естественного освещения помещений. Изменения, в частности, будут способствовать экономии на энергозатратах, сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе, передает УНН.

"28 февраля 2019 года вступил в действие обновленный ГСН по естественному и искусственному освещению..., который унормировал использованин световодов в качестве естественного освещения помещений при энергосберегающем строительстве и в помещениях, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество", - говорится в сообщении.

Так, изменения будут способствовать экономии на энергозатратах, повышению комфорта в помещениях за счет освещения естественным способом.

"Кроме этого, конструкции некоторых световодов позволяют вообще не использовать электричество, ведь не только передают свет днем, но и накапливают его для применения вечером", - уточнили у Парцхаладзе.

Также, согласно ГСН, рекомендуется применять световоды для освещения естественным светом помещений, не имеющих наружных ограждений, а также зон помещений, удаленных от светопроемов.

Световоды можно проектировать в помещениях, где:

  • нет возможности обеспечить надлежащий уровень естественного освещения другим способом - это производственные и другие помещения;
  • отсутствует дневное освещение, а проектирование окон невозможно, например подвальные помещения, закрытые коридоры, помещения без внешних стен;
  • есть значительная недостаточность дневного света или нет возможности провести электричество;
  • при энергосберегающем и другом строительстве.

Напомним, в украинских судах могут появиться залы в формате open space.

Украинские Национальные Новости

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