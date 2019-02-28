Багатоповерхівки пропонують будувати по всій Україні

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ планує оновити ДБН щодо проектування висотних будівель. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планують встановити нові вимоги до мінімальної товщини перекриття будівель - 200 мм. Ці зміни пропонуються у новому ДБН щодо висотних будівель, який зараз оновлюється. Завдяки цьому такі висотні будинки можна буде безпечно зводити на територіях з більшою сейсмічністю, ніж 6 балів, тобто по всій Україні.

"Переважна більшість території України має сейсмічність до 6 балів. А є окремі регіони і райони у Закарпатській, Одеській областях і Криму, де сейсмічність досягає 7 балів. І, згідно з діючими нормами ДБН, там не дозволяється будувати висотні будівлі - вище 73,5 метрів", - зазначив Парцхаладзе.

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У Міністерстві повідомили, що вже удосконалили та розширили районування України за сейсмічними показниками. Раніше воно не було конкретизоване і це створювало можливу загрозу безпеки. Тепер там враховуються усі житлові і громадські будівлі вище 73,5 м та всі об’єкти зі значним класом наслідків. Ця норма є у змінах в ДБН щодо сейсмічності і вступає в дію 1 травня.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

Нагадаємо, у нових змінах до державних будівельних норм передбачено проектування дитячих майданчиків на дахах невеликих будівель.

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