В Україні дозволили проектувати дитячі майданчики на дахах будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У нових змінах до державних будівельних норм передбачено проектування дитячих майданчиків на дахах невеликих будівель. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе у Facebook, передає УНН.
Так, у нових змінах до ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" введено можливість розміщувати дитячі майданчики на покрівлях невеликих будівель.
"Вона (зміна - ред.) стосується виключно дахів напівпідземних і наземних будівель до 15 м або до 3 поверху і діє з 1 жовтня 2018 року", - написав Парцхаладзе.
Згідно зі зміною, за даними прес-служби Парцхаладзе, розміщення дитячих майданчиків на покрівлях дозволяється за умови обов’язкового дотримання безпечної експлуатації майданчика, а саме обладнання його парапетом та захисною огорожею висотою 2 м, а також можливістю безбар’єрного доступу за допомогою ліфта або пандуса.
Водночас, на території таких дитячих майданчиків заборонено розміщувати вентиляційні канали, антени, споруди мобільного та стільникового зв’язку. Каркаси захисної огорожі мають виготовлятися зварними, також такий майданчик повинен мати блискавкозахист.
Ще одна умова розміщення такого майданчика - забезпечення відводу дощових та талих вод та за необхідності шумозахисту нижчерозташованих приміщень, додали у прес-службі.
Нагадаємо, у нових державних будівельних нормах щодо закладів культури пропонується обов’язково облаштовувати автоматичні системи протидимного захисту.
Раніше повідомлялося, що в оновлених нормах ДБН передбачений доступ до інтернету в кожному готельному номері.