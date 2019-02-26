В Украине разрешили проектировать детские площадки на крышах домов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В новых изменениях ы государственные строительные нормы предусмотрено проектирование детских площадок на крышах небольших зданий. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в Facebook, передает УНН.
Так, в новых изменениях ГБН Б.2.2-5: 2011 "Благоустройство территорий" введена возможность размещать детские площадки на крышах небольших зданий.
"Оно (изменение - ред.) касается исключительно крыш полуподземных и наземных зданий до 15 м или до 3 этажа и действует с 1 октября 2018 года", - написал Парцхаладзе.
Согласно изменению, по данным пресс-службы Парцхаладзе, размещение детских площадок на кровлях разрешается при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки, а именно оборудование его парапетом и защитной оградой высотой 2 м, а также возможностью безбарьерного доступа с помощью лифта или пандуса.
В то же время, на территории таких детских площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи. Каркасы защитного ограждения должны изготовляться сварными, также такая площадка должна иметь молниезащиту.
Еще одно условие размещения такой площадки - обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты нижерасположенных помещений, добавили в пресс-службе.
Напомним, в новых государственных строительных нормах по заведениям культуры предлагается обязательно обустраивать автоматические системы противодымной защиты.
Ранее сообщалось, что в обновленных нормах ГБН предусмотрен доступ к интернету в каждом гостиничном номере.