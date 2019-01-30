В Україні пропонують дозволити вільне планування квартир

КИЇВ. 30 січня. УНН. У Київській обласній державній адміністрації пропонують скасувати норму проектування кухні-ніші лише з покімнатним плануванням і передбачити вільне планування квартир. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе, передає УНН.