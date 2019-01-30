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В Україні пропонують дозволити вільне планування квартир

В Україні пропонують дозволити вільне планування квартир

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У Київській обласній державній адміністрації пропонують скасувати норму проектування кухні-ніші лише з покімнатним плануванням і передбачити вільне планування квартир. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе, передає УНН.

"Слідом за сміттєпроводами хочемо прибрати ще одну застарілу норму в ДБН щодо житлових будинків - проектувати квартири лише з традиційним покімнатним плануванням. І натомість запровадити можливість використовувати сучасні планувальні рішення. Наприклад, проектувати кухні-ніші, та і взагалі передбачати вільне планування квартир", - написав Парцхаладзе.

За його словами, сьогодні кухні-ніші дозволено робити лише в однокімнатних квартирах. Відтак, пропонується ввести можливість такого проектування і для квартир більших габаритів: двокімнатних, трикімнатних - однак за умови.

"Тільки за важливої умови - обладнання кухні електричною плитою та механічною витяжною вентиляцією", - зазначив заступник.

За його словами, ці зміни дозволять ефективніше організовувати житловий простір та сприятимуть створенню більш комфортних умов проживання.

Як повідомляв УНН, в оновлених нормах ДБН передбачений доступ до інтернету в кожному готельному номері.

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