В Україні пропонують дозволити вільне планування квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Київській обласній державній адміністрації пропонують скасувати норму проектування кухні-ніші лише з покімнатним плануванням і передбачити вільне планування квартир. Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської ОДА Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"Слідом за сміттєпроводами хочемо прибрати ще одну застарілу норму в ДБН щодо житлових будинків - проектувати квартири лише з традиційним покімнатним плануванням. І натомість запровадити можливість використовувати сучасні планувальні рішення. Наприклад, проектувати кухні-ніші, та і взагалі передбачати вільне планування квартир", - написав Парцхаладзе.
За його словами, сьогодні кухні-ніші дозволено робити лише в однокімнатних квартирах. Відтак, пропонується ввести можливість такого проектування і для квартир більших габаритів: двокімнатних, трикімнатних - однак за умови.
"Тільки за важливої умови - обладнання кухні електричною плитою та механічною витяжною вентиляцією", - зазначив заступник.
За його словами, ці зміни дозволять ефективніше організовувати житловий простір та сприятимуть створенню більш комфортних умов проживання.
Як повідомляв УНН, в оновлених нормах ДБН передбачений доступ до інтернету в кожному готельному номері.