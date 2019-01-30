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В Украине предлагают разрешить свободную планировку квартир

В Украине предлагают разрешить свободную планировку квартир

Киев  •  УНН

 • 18016 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Киевской областной государственной администрации предлагают отменить норму проектирования кухни-ниши только с покомнатным планированием и предусмотреть свободную планировку квартир. Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Вслед за мусоропроводами хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН относительно жилых домов - проектировать квартиры только с традиционной покомнатной планировкой. И вместо этого ввести возможность использовать современные планировочные решения. Например, проектировать кухни-ниши, да и вообще предусматривать свободную планировку квартир", - написал Парцхаладзе.

По его словам, сегодня кухни-ниши разрешено делать только в однокомнатных квартирах. Поэтому, предлагается ввести возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов: двухкомнатных, трехкомнатных - однако при условии.

"Только при важном условии - оборудования кухни электрической плитой и механической вытяжной вентиляцией", - отметил заместитель.

По его словам, эти изменения позволят эффективнее организовывать жилое пространство и будут способствовать созданию более комфортных условий проживания.

Как сообщал УНН, в обновленных нормах ГСН предусмотрен доступ к интернету в каждом гостиничном номере.

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