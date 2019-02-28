Многоэтажки предлагают строить по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует обновить СНиП по проектированию высотных зданий. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планируют установить новые требования к минимальной толщине перекрытия зданий - 200 мм. Эти изменения предлагаются в новых СНиП по высотных зданий, который сейчас обновляется. Благодаря этому такие высотные дома можно будет безопасно возводить на территориях с большей сейсмичностью, чем 6 баллов, то есть по всей Украине.
"Подавляющее большинство территории Украины имеет сейсмичность до 6 баллов. А есть отдельные регионы и районы в Закарпатской, Одесской областях и Крыму, где сейсмичность достигает 7 баллов. И, согласно действующим нормам СНиП, там не разрешается строить высотные здания - выше 73,5 метров", - отметил Парцхаладзе.
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В Министерстве сообщили, что уже усовершенствовали и расширили районирования Украины по сейсмическим показателям. Ранее оно не было конкретизировано и это создавало возможной угрозе безопасности. Теперь там учитываются все жилые и общественные здания выше 73,5 м и все объекты со значительным классом последствий. Эта норма в изменениях в СНиП по сейсмичности и вступает в действие 1 мая.
СНиП (Строительные нормы и правила) Украины - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.
Напомним, в новых изменениях в государственных строительных норм предусмотрено проектирование детских площадок на крышах небольших зданий.