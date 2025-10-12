В Естонії заспокоїли щодо ситуації з "зеленими чоловічками" рф на кордоні

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 57640 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 85197 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 45938 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 50491 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 39372 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 29757 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37479 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44057 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 74548 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35794 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
51%
748мм
Популярнi новини
Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1240 солдатів та 244 БпЛА за добу - Генштаб12 жовтня, 04:18 • 11458 перегляди
Кількість жертв зсувів ґрунту та повеней у Мексиці сягнула 37 осіб12 жовтня, 04:39 • 9828 перегляди
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській областіVideo12 жовтня, 05:01 • 15778 перегляди
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 7116 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 8832 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 57638 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 85193 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 39418 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 74548 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 58828 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 4096 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 42976 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 47187 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 49208 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 114926 перегляди
Актуальне
Financial Times
ATACMS
Bild
Шахед-136
YouTube

В Естонії заспокоїли щодо ситуації з "зеленими чоловічками" рф на кордоні

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії спростував повідомлення про напружену ситуацію на кордоні з рф, назвавши їх перебільшенням. Естонія тимчасово закрила ділянку дороги, що проходить російською територією, після появи там озброєних російських військових.

В Естонії заспокоїли щодо ситуації з "зеленими чоловічками" рф на кордоні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що повідомлення про "напружену ситуацію" на естонсько-російському кордоні є перебільшенням. Уряд тимчасово закрив короткий відрізок дороги, що проходить через російську територію, аби уникнути інцидентів після появи там озброєних російських військових. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в районі села Саатсе на південному сході Естонії. Цей відрізок дороги – історична особливість: він з’єднує естонські населені пункти, але на кількасот метрів заходить на територію росії. За правилами, мешканці можуть користуватися нею без зупинок.

Естонія та Данія попереджають про загрозу від активності рф07.10.25, 05:33 • 4394 перегляди

У п’ятницю естонські прикордонники зафіксували сімох озброєних російських військовослужбовців на російському боці дороги. У відповідь естонська влада тимчасово призупинила рух транспорту, аби запобігти будь-яким непорозумінням або провокаціям.

Маргус Тсахкна підкреслив, що кордон залишається спокійним і контрольованим, а ситуація "не має ознак загострення". За його словами, у майбутньому Естонія планує повністю відмовитися від використання дороги, що перетинає територію рі. Альтернативний маршрут уже частково функціонує, а новий – на стадії будівництва.

Росіяни поводяться трохи впевненіше, ніж раніше, але нічого надзвичайного не відбувається 

– запевнив глава МЗС.

Нагадаємо

Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив рух через так званий "Саатсеський чобіт" на східному кордоні країни. Рішення ухвалили після того, як естонські прикордонники зафіксували незвичну активність озброєних осіб на російській території, що викликало занепокоєння щодо можливих провокацій або інцидентів безпеки.

Степан Гафтко

Новини Світу
Естонія