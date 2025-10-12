В Естонії заспокоїли щодо ситуації з "зеленими чоловічками" рф на кордоні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Естонії спростував повідомлення про напружену ситуацію на кордоні з рф, назвавши їх перебільшенням. Естонія тимчасово закрила ділянку дороги, що проходить російською територією, після появи там озброєних російських військових.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що повідомлення про "напружену ситуацію" на естонсько-російському кордоні є перебільшенням. Уряд тимчасово закрив короткий відрізок дороги, що проходить через російську територію, аби уникнути інцидентів після появи там озброєних російських військових. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався в районі села Саатсе на південному сході Естонії. Цей відрізок дороги – історична особливість: він з’єднує естонські населені пункти, але на кількасот метрів заходить на територію росії. За правилами, мешканці можуть користуватися нею без зупинок.
У п’ятницю естонські прикордонники зафіксували сімох озброєних російських військовослужбовців на російському боці дороги. У відповідь естонська влада тимчасово призупинила рух транспорту, аби запобігти будь-яким непорозумінням або провокаціям.
Маргус Тсахкна підкреслив, що кордон залишається спокійним і контрольованим, а ситуація "не має ознак загострення". За його словами, у майбутньому Естонія планує повністю відмовитися від використання дороги, що перетинає територію рі. Альтернативний маршрут уже частково функціонує, а новий – на стадії будівництва.
Росіяни поводяться трохи впевненіше, ніж раніше, але нічого надзвичайного не відбувається
Нагадаємо
Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово закрив рух через так званий "Саатсеський чобіт" на східному кордоні країни. Рішення ухвалили після того, як естонські прикордонники зафіксували незвичну активність озброєних осіб на російській території, що викликало занепокоєння щодо можливих провокацій або інцидентів безпеки.